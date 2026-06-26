Marcos Tecañanco, un joven de 22 años que permanecía prófugo desde mediados de abril tras abandonar un centro de rehabilitación en Córdoba, fue detenido en Regina gracias a la aguda mirada de una operadora del sistema de cámaras del 911 RN Emergencias. El reconocimiento en tiempo real permitió activar un rápido operativo policial que terminó con el buscado nuevamente a disposición de la Justicia.

Todo comenzó alrededor de las 15, cuando una operadora del Centro de Monitoreo de RN Emergencias 911 observaba las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad. En ese momento detectó a tres hombres caminando por la esquina de Mitre y Antártida Argentina. Uno de ellos le llamó inmediatamente la atención: era Marcos Tecañanco, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

Sin perder un segundo, la operadora alertó a la Comisaría 5° y fue informando los movimientos del sospechoso mientras avanzaba por avenida Mitre en dirección a la calle Pingüinos. Con esos datos precisos, los efectivos llegaron hasta el lugar y lograron interceptarlo antes de que desapareciera de la vista.

La verificación de identidad no dejó lugar a dudas. Tecañanco registraba una orden de captura emitida por el Juzgado de Ejecución Penal 10 de Roca, luego de incumplir las condiciones que le habían sido impuestas por la Justicia.

El joven quedó detenido a disposición de la Justicia, estaba prófugo desde que se fugó de un centro de rehabilitación en Córdoba

El joven estaba prófugo desde el 16 de abril de 2026, cuando abandonó la Parroquia Jesús Salvador del Mundo, en la ciudad de Córdoba, donde realizaba un tratamiento por sus problemas de consumo de drogas. Desde entonces, no había vuelto a presentarse y la Justicia ordenó su captura.

Su situación judicial era compleja. Había sido condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por una sumatoria de causas por robo. Para conservar ese beneficio debía cumplir estrictas reglas de conducta: presentarse periódicamente ante la Fiscalía, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, y continuar con el tratamiento de rehabilitación. Al incumplir esas obligaciones y abandonar el establecimiento donde se encontraba internado, quedó en condición de prófugo.

Finalmente, tras la detención, Tecañanco quedó alojado en la Comsiaría 5° a la espera de las decisiones judiciales correspondientes.