Este fin de semana quedó inaugurada la nueva iluminación de la ciclovía de Ruta Chica, con la puesta en funcionamiento de 132 luminarias LED a lo largo de 2,5 kilómetros, desde Circunvalación Perón-calle Salto hasta Puente 83. El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler encabezó la presentación y subrayó la importancia de la obra para la vida cotidiana de los vecinos.

“Quedó funcionando la nueva iluminación de la ciclovía de Ruta Chica”, escribió el jefe comunal en sus redes sociales. “Era un tramo muy utilizado por vecinos para trabajar, estudiar, caminar o andar en bici, pero que durante la noche quedaba prácticamente a oscuras. Hoy eso cambia. Más luz y mejor visibilidad para recuperar un corredor que forma parte de la vida cotidiana de muchísimos vecinos”.

La intervención responde a un reclamo histórico de la comunidad, que utilizaba el sector para trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad y que enfrentaba dificultades por la falta de iluminación. Con la incorporación de tecnología LED, se busca mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos.

Buteler remarcó que la obra no solo aporta visibilidad, sino también tranquilidad: “Más iluminación también es más seguridad y tranquilidad. Seguimos iluminando Cipolletti y mejorando nuestros espacios todos los días”.

El proyecto forma parte de un plan integral de infraestructura urbana que contempla la modernización de distintos corredores y espacios recreativos. La ciclovía de Ruta Chica es utilizada diariamente por trabajadores, estudiantes y familias, y ahora cuenta con un sistema lumínico que permite transitar con mayor confianza durante la noche.

La Municipalidad destacó que la obra se incluye en la política de recuperación de espacios públicos. La instalación de luminarias LED contribuye además a la eficiencia energética y al cuidado ambiental, al reducir el consumo eléctrico y garantizar mayor durabilidad.

Con esta intervención, Cipolletti suma un nuevo tramo iluminado en su red de ciclovías y corredores urbanos, consolidando un modelo de ciudad que apuesta por la movilidad sustentable y la seguridad comunitaria.