La Municipalidad de Cipolletti informó que las tareas de reasfaltado y construcción de derivadores en la zona de Ruta Chica y Circunvalación continuaron durante los días feriados. Desde este miércoles a las 6 de la mañana se implementa un corte total en el paso a nivel de calle Perón, medida que se extenderá hasta el viernes.

El corte será ejecutado por Ferrosur, con el objetivo de readecuar el cruce ferroviario y avanzar en la obra de accesos, dársenas y derivadores que lleva adelante Vialidad Provincial de Río Negro en conjunto con el municipio. La interrupción se mantendrá hasta el viernes próximo, y durante esos días habrá presencia de personal de Tránsito para ordenar la circulación y garantizar mayor seguridad vehicular.

El intendente Rodrigo Buteler destacó la magnitud de la obra y el esfuerzo conjunto entre provincia y municipio: “No paramos ni los feriados. Gracias a los vecinos por la paciencia. Nos queda un mes y medio de obra, estamos en la recta final para ordenar todo el paso y habilitar la nueva apertura de Mosconi”.

Para quienes deban trasladarse entre Cipolletti y Fernández Oro, se recomienda utilizar los siguientes cruces y calles alternativas:

• Paso a nivel de Mosconi

• Calle Maestro Espinosa

• Calle Vélez Sarsfield

• Cruce ferroviario por Puerto Belgrano para acceder por General Paz

Las obras forman parte del plan de infraestructura en Ruta Chica y Circunvalación, con ampliación de accesos y nuevos derivadores

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y prever posibles demoras, ya que el corte impactará en uno de los pasos más utilizados para la conexión entre ambas localidades.

La obra de Ruta Chica y Circunvalación es parte de un plan de infraestructura que busca mejorar la circulación y ordenar el tránsito en un sector estratégico de Cipolletti, consolidando la presencia de obra pública en cada rincón de la ciudad.