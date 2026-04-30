La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de Junín de los Andes participó del Buy Patagonia 2026, una de las principales acciones de promoción internacional del turismo argentino, que se desarrolló durante abril en Estados Unidos.

La representación local estuvo a cargo de Carolina Galeano, integrante de la Comisión Directiva de la entidad, quien participó de rondas comerciales y encuentros con operadores turísticos en Miami, Atlanta y Nueva York, junto a destinos de toda la Patagonia.

La iniciativa fue organizada por INPROTUR y el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, con el acompañamiento de Neuquentur y la Provincia del Neuquén. El objetivo central fue fortalecer la presencia de los destinos patagónicos en el mercado estadounidense y abrir nuevas posibilidades de comercialización para prestadores turísticos de la región.

La gira turística que buscó posicionar a la Patagonia

La primera escala del Buy Patagonia 2026 se realizó el 17 de abril en Miami, en el Bunbury Argentinian Restaurant & Bar, donde participaron más de 40 operadores y agencias de viajes vinculadas al turismo internacional.

“Fue muy emocionante ver a la Patagonia reunida y representada en un mercado tan importante”, expresó Carolina Galeano tras el encuentro.

Luego, la misión continuó el 20 de abril en Atlanta, en el Crowne Plaza Atlanta Perimeter at Ravinia, donde se desarrollaron rondas de negocios con más de 35 profesionales del sector turístico.

El cierre de la agenda tuvo lugar el 21 de abril en Nueva York, dentro del Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina. Allí participaron agencias de viajes, tour operadores, medios especializados y representantes de aerolíneas interesadas en los destinos patagónicos.

Qué mostró Junín de los Andes en Estados Unidos

Para fortalecer la presencia institucional, la Secretaría de Turismo de Junín de los Andes aportó material promocional especialmente preparado para la misión comercial.

Entre los recursos utilizados se destacaron un video institucional exhibido en una tablet, mapas turísticos, bolsas promocionales y material informativo sobre la provincia del Neuquén.

Además, la Cámara de Comercio desarrolló una herramienta digital específica para el evento: un sistema con código QR que permitía acceder rápidamente a información sobre prestadores turísticos locales, fotografías, contactos e infografías de cada establecimiento.

La propuesta buscó ofrecer una experiencia moderna y dinámica para operadores internacionales interesados en comercializar destinos de la Patagonia argentina.

Una estrategia regional para atraer turistas internacionales

En la misión también participaron referentes turísticos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue-Copahue, Neuquén Capital, además de representantes de Río Negro y Chubut.

La presencia conjunta apuntó a consolidar una estrategia regional de promoción turística, en un contexto donde la Patagonia continúa posicionándose como uno de los destinos más buscados por viajeros internacionales interesados en naturaleza, nieve, pesca y turismo de aventura.

La participación en este tipo de eventos resulta clave para destinos como Junín de los Andes, ya que permite generar vínculos comerciales directos con operadores extranjeros y ampliar la llegada a mercados de alto poder adquisitivo.

La importancia del mercado estadounidense

El mercado turístico de Estados Unidos representa uno de los segmentos internacionales con mayor capacidad de gasto y permanencia promedio en destinos argentinos.

Para localidades patagónicas, ingresar en circuitos comerciales internacionales puede traducirse en más visitantes extranjeros, mayor ocupación hotelera y crecimiento económico para prestadores locales.

Además, este tipo de acciones permiten que agencias internacionales incorporen a Junín de los Andes dentro de paquetes turísticos vinculados a la Patagonia, especialmente en temporadas de pesca deportiva, nieve y turismo de naturaleza.