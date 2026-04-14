Con el Parque Vía Christi como una de sus atracciones más emblemáticas, Junín de los Andes es el escenario de celebraciones y muestras fe multitudinarias, en especial durante la celebración de la Semana Santa. En mayo de 2026, la localidad cordillerana será la sede del 19º Encuentro Argentino de Turismo Religioso. Este evento coincidirá con el 2º Salón Mercosur de Turismo Religioso.

Del 7 al 10 de mayo próximos, la localidad de Junín de los Andes se convertirá en el epicentro de la fe con la realización del 19° Encuentro Argentino de Turismo Religioso y la segunda edición del Salón Mercosur de ese sector. La propuesta convocará a referentes, especialistas y representantes de distintos destinos del país y la región, con el objetivo de intercambiar experiencias, analizar el crecimiento de la actividad y fortalecer iniciativas que integren cultura, espiritualidad y desarrollo turístico.

Este evento reafirma el posicionamiento de Junín de los Andes como uno de los principales destinos de fe de la Patagonia. Además, actividades como esta consolidan su identidad como punto de referencia dentro del circuito religioso de toda la Argentina.

En el 19º Encuentro Argentino de Turismo Religioso se visitará el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña

Cronograma del 19ª Encuentro Argentino de Turismo Religioso

Durante las cuatro jornadas se desarrollará un amplio cronograma que incluirá presentaciones, conferencias, disertaciones y capacitaciones. La entrada a las actividades es libre y gratuita, pero requiere de inscripción previa.

En la primera jornada se abordarán temáticas como el Camino de la Fe neuquino, el perfil de Junín de los Andes como destino espiritual, la Ruta Binacional de la Fe (entre Argentina y Chile) y el legado de Ceferino Namuncurá, además de estrategias para el desarrollo y comercialización del turismo religioso. También se realizará una visita guiada al Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, junto con una capacitación para guías de sitios religiosos y la proyección del documental El Faro, sobre la historia del Vía Christi en la localidad.

En el segundo día, se visitará el parque temático Vía Christi de Junín de los Andes

El segundo día contará con exposiciones vinculadas a la gestión del patrimonio, la incorporación de tecnología en el turismo religioso y experiencias destacadas como los Caminos de Santiago de Compostela y del Cura Brochero. Asimismo, se presentarán iniciativas como la Red Iberoamericana de valorización de cementerios patrimoniales, el desarrollo del turismo religioso en la Ciudad de Buenos Aires y la labor de la Fundación Ceferino Namuncurá. La jornada incluirá además un taller destinado a jóvenes, una visita al Parque Escultórico Vía Christi y una actividad recreativa en el predio.

Para el sábado 9 de mayo se prevé una salida de campo por distintos puntos de interés de la región, entre ellos la Comunidad San Ignacio, el Santuario Ceferino Namuncurá, el Cementerio Antiguo, la histórica Capilla del Padre Mateo, el Cerro de la Cruz y el Lago Huechulafquen, además de la Capilla María Auxiliadora del paraje Paimún.

Una oportunidad para generar redes de contacto

En paralelo, el 2º Salón Mercosur de Turismo Religioso ofrecerá un espacio de networking orientado al intercambio y la promoción de destinos que integran la Ruta de la Fe neuquina y la ruta binacional. Este ámbito buscará fomentar la generación de redes, el fortalecimiento de vínculos institucionales y la difusión de propuestas turísticas.

Como complemento, se dispondrá de un sector comercial dedicado a la producción local, con la participación de la iniciativa Junín Produce Sustentable, que promueve el trabajo de emprendedores y productores de la región, incentivando el consumo responsable y el desarrollo económico sostenible.