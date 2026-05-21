Tal como se anunció, el municipio de Cutral Co comenzó el traslado de la primera parte del monumento a Messi que se hará a gran escala en la localidad. La misma ya cuenta con varias esculturas religiosas gigantes como el Cristo y la recreación de La Última Cena, a ello ahora se sumará una en homenaje al 10 de la Selección Argentina.

Este jueves se trasladó el torso, entre el pecho y la parte alta de la cadera, junto con un pedazo de lo que será el brazo. La obra ya está en su etapa final por lo cual comenzará a instalarse lo que ya está listo.

Cabe destacar que el despliegue se realizó con un amplio operativo policial, con personal de Protección Civil e inspectores municipales que fueron controlando el tránsito.

Aunque falta mucho para que esté instalada, los primeros vistazos a la escultura permiten ver los colores celeste y blanco de la camiseta de la Selección, dando un indicio de cómo quedará.

Dónde se ubicará y cuándo se estrenaría

La nueva escultura estará colocada al costado de la Ruta 22 y Domingo Savio, de forma que podrá verse cuando se va de paso por la ciudad. Además esta instalación significa una nueva estructura para afianzar el turismo de paso por Cutral Co, que fue declarada Capital Provincial de los Monumentos por la Legislatura provincial.

La estructura durante este fin de semana. Foto: Federico Margni

La obra fue encargada al escultor local Aldo Beroisa, autor de las emblemáticas esculturas que bordean la Ruta Nacional 22. Según se adelantó, la iniciativa apunta a inaugurar la figura en 2026, coincidiendo con el próximo Mundial de Fútbol. La intención del municipio es que el montaje se realice durante el mes en que se dispute la competencia, para integrarlo al clima mundialista que vivirá el país.

Según lo informado por la Directora de Turismo de Cutral Có Yamila Navarrete se trata del monumento más grande del mundo, con una altura de 26 metros.

El récord que romperá

Por la altura informada, se convertirá en el monumento a Lionel Messi más alto del mundo. Actualmente este récord lo tiene la escultura de India, en Calcuta, donde construyeron un Messi de 21 metros levantando la Copa del Mundo, luego de que la Selección se consagre campeona en 2022.

Esta fue inaugurada en 2025, cuando Messi visitó el país en el marco de su gira GOAT Tour. Tardaron aproximadamente 40 días en construirla y está hecha de hierro, a diferencia de la de Cutral Co que tiene un revestimiento de hormigón.