Una investigación del INIBIOMA detectó residuos de rodenticidas anticoagulantes en casi uno de cada cinco ejemplares de aves rapaces analizados. El estudio, el primer registro de estos compuestos en fauna silvestre de Argentina y Sudamérica, también desarrolló una metodología novedosa para evaluar sus posibles efectos biológicos.

En la Patagonia Norte, una investigación científica advierte que algunas de las herramientas utilizadas para combatir los roedores pueden generar efectos colaterales de importancia ecológica.

Un equipo del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), detectó rodenticidas anticoagulantes en el 18,2 % de las aves rapaces analizadas, una señal de alerta sobre los impactos que estos productos pueden tener sobre la fauna silvestre.

Los resultados, publicados en la revista internacional Journal of Hazardous Materials, exponen una realidad compleja: los mismos productos destinados a controlar poblaciones de roedores pueden alcanzar a especies que cumplen una función estratégica en los ecosistemas patagónicos.

Lechuzas, búhos y otras aves rapaces son importantes controladores biológicos de roedores, pero pueden incorporar estos compuestos al alimentarse de animales que han consumido cebos envenenados.

Rodenticidas en la fauna: un riesgo que atraviesa la cadena alimentaria

La investigación documenta la presencia de rodenticidas anticoagulantes de segunda generación (SGARs, por sus siglas en inglés) en aves de distintas especies y con diferentes estrategias alimentarias, entre ellas depredadoras, generalistas y carroñeras.

Estos compuestos pueden permanecer en los tejidos de los animales que los ingieren y transferirse a sus depredadores a través de la alimentación. De este modo, el veneno puede atravesar los límites para los cuales fue diseñado y alcanzar a especies que no constituyen su objetivo original.

La preocupación que impulsó esta línea de investigación surgió en 2019, después de la extraordinaria floración de la caña colihue registrada en las cercanías de Villa La Angostura.

Una investigación pionera en la Patagonia

El equipo liderado por la investigadora Valeria Ojeda fue el primero del país en poner el foco en los posibles efectos de estos productos sobre la fauna silvestre.

Inicialmente el grupo identificó una marcada carencia de servicios especializados para detectar y cuantificar rodenticidas en tejidos animales en Argentina y en otros países de América Latina.

Entretanto, estudiantes de doctorado del equipo, los biólogos Lucía Bocelli y Carlos Ale, estudiaron las prácticas de uso de estos productos en la región. Bocelli investigó los conocimientos y las prácticas de los habitantes de Bariloche, mientras que Ale lo hizo en la Comarca Andina del Paralelo 42.

Ambos encontraron que una proporción importante de los residentes utiliza habitualmente rodenticidas para controlar roedores en sus viviendas, generalmente sin conocer sus efectos sobre la fauna silvestre.

Ocho aves rapaces dieron positivo a rodenticidas

Por su parte, la investigación toxicológica requirió varios años de trabajo y la colaboración de especialistas internacionales. El grupo reunió muestras de fauna silvestre desde 2019 y promovió el desarrollo de capacidades analíticas mediante una investigación postdoctoral de la Dra. L. Casalins, dirigida por Ojeda y el Dr. M. Saggese, especialista argentino radicado en Estados Unidos.

En total, se analizaron 44 ejemplares pertenecientes a 12 especies de aves rapaces. Se detectaron residuos de rodenticidas en ocho individuos (18,2 %), entre ellos brodifacoum, bromadiolona, difenacoum, flocumafén y difetialona.

Un nuevo método para interpretar el impacto de los venenos

Uno de los avances más importantes del estudio fue el desarrollo de una metodología que permite medir, a partir de una misma extracción de tejido hepático, tanto los residuos de rodenticidas como la concentración de vitamina K1.

Esta vitamina es indispensable para los procesos de coagulación sanguínea y constituye un elemento clave para comprender el efecto de los anticoagulantes: estos productos interfieren con su funcionamiento y pueden provocar alteraciones de la coagulación y hemorragias.

Los resultados mostraron que las aves en las que se detectaron rodenticidas presentaban concentraciones significativamente menores de vitamina K1 que aquellas sin residuos detectables.

Esta metodología representa un avance importante porque la detección de un rodenticida en un animal no permite, por sí sola, afirmar que ese compuesto haya causado su muerte.

La medición conjunta de los residuos y de la vitamina K1 aporta, por lo tanto, una herramienta novedosa para fortalecer la interpretación de los hallazgos toxicológicos y avanzar en el diagnóstico de posibles intoxicaciones en fauna silvestre.

El desafío de controlar los roedores sin afectar a la fauna silvestre

Los investigadores subrayan que el propósito de estos estudios no es cuestionar la necesidad de prevenir enfermedades como el hantavirus, sino aportar evidencia para construir estrategias de control de roedores más integrales y sostenibles.

En ese contexto, los resultados invitan a reflexionar sobre una paradoja que atraviesa los ecosistemas patagónicos: el uso de venenos destinados a controlar roedores puede terminar afectando a sus propios controladores naturales.

Reducir la dependencia de los rodenticidas, promover alternativas más seguras y mejorar la información disponible para la población son pasos necesarios.