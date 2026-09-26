Tres aves rapaces cumplen una tarea poco habitual en el Aeropuerto Chapelco “Aviador Carlos Campos”: recorren las áreas de vuelo para alejar a otras especies que podrían interferir con las operaciones aéreas. El sistema funciona desde enero de 2023 y forma parte del control preventivo de fauna del aeropuerto que sirve a San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

El trabajo está a cargo de François de Grossouvre, especialista en cetrería y fauna silvestre. Junto con su equipo de aves entrenadas, utiliza vuelos disuasivos para mantener despejado el entorno operativo y reducir la presencia de ejemplares cerca de las aeronaves.

Las rapaces utilizan sus vuelos para desplazar a otras aves

Galileo es un halcón peregrino, Cafrune es un halcón aplomado y Margot es un gavilán mixto. Cada uno tiene características y capacidades diferentes, por lo que su intervención se adapta a las especies que aparecen en el lugar y a las condiciones del ambiente.

La técnica se basa en la cetrería, una práctica milenaria que combina el conocimiento del comportamiento de las aves rapaces con su manejo y entrenamiento. En Chapelco, ese método se utiliza con una finalidad preventiva: la presencia de estos ejemplares genera una presión natural que favorece el alejamiento de otras aves sin necesidad de capturarlas.

La tarea adquiere relevancia durante las operaciones aéreas porque las aves pueden representar un riesgo cuando se encuentran cerca de las pistas. El control preventivo busca reducir las posibilidades de interferencia, especialmente en momentos como los despegues y aterrizajes.

François de Grossouvre suma experiencia con fauna silvestre

La relación de François de Grossouvre con la fauna comenzó mucho antes de su llegada a la Patagonia. Durante dos décadas trabajó como guía de safaris en distintos países de África, una experiencia que le permitió profundizar sus conocimientos sobre el comportamiento de diferentes especies.

En el Aeropuerto Chapelco, esa trayectoria se combina con el manejo de aves rapaces y el conocimiento del entorno natural. El resultado es un sistema que incorpora una práctica tradicional al funcionamiento cotidiano de una terminal aérea.

Así, Galileo, Cafrune y Margot desarrollan vuelos disuasivos como parte del manejo de fauna del aeropuerto. Su trabajo permite mantener alejadas del área operativa a otras aves y acompañar las condiciones de seguridad necesarias para las operaciones aéreas en Chapelco.