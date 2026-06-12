Mientras millones de argentinos ya cuentan los días para volver a ver a la Scaloneta en una Copa del Mundo, Río Negro encontró una manera original de sumarse a la fiebre mundialista. La provincia lanzó una campaña que premiará a los hinchas con viajes: por cada gol que convierta la Selección Argentina en el Mundial 2026, se agregará una nueva estadía para dos personas al sorteo final.

La propuesta lleva un lema que apunta directo al corazón futbolero: "Esta vez ilusionate con las 4 estrellas". Y la mecánica es tan sencilla como tentadora. Cuantos más goles haga Argentina durante el torneo, más premios habrá para repartir entre quienes participen del concurso.

Los ganadores podrán disfrutar de estadías de cuatro días y tres noches con experiencias turísticas incluidas en distintos rincones de la provincia. Habrá opciones para conocer la nieve y los paisajes de la Cordillera, recorrer la inmensidad de la Estepa, descubrir los sabores del Valle o relajarse en las playas de la Costa Atlántica.

Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, el Golfo San Matías y otros destinos rionegrinos formarán parte de los premios que buscarán mostrar la enorme variedad de paisajes que tiene la provincia.

Participar no cuesta nada. Los interesados solo deberán seguir la cuenta oficial de Instagram @rionegroturismo, comentar la publicación de la campaña etiquetando a la persona con la que les gustaría viajar y compartir el posteo en sus historias.

La promoción estará vigente hasta el 20 de julio de 2026. Cuando finalice la participación argentina en el Mundial, se contará la cantidad total de goles convertidos, sin incluir los penales de las definiciones y se realizará el sorteo.