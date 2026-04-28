El proyecto Calcatreu, en la Región Sur rionegrina, pisa el acelerador y se encamina hacia su etapa de operación. Mientras la empresa Patagonia Gold avanza con la construcción y puesta en marcha, cerró su programa de perforación 2025 y completó el tercer muestreo participativo de aguas, un paso clave en el tablero ambiental.

La campaña de perforación, que forma parte de la fase de exploración, tuvo como objetivo ampliar los recursos ya detectados. Traducido al llano: seguir buscando y midiendo cuánto hay bajo tierra, mientras arriba se prepara todo para que la mina empiece a funcionar.

Pero no todo es maquinaria y números. En paralelo, se llevó adelante el último de los muestreos de agua previstos por normativa, con una escena cargada de actores: organismos provinciales, autoridades locales, técnicos, representantes comunitarios y hasta instituciones educativas.

En el lugar dijeron presente la Secretaría de Minería, Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas, la Defensoría del Pueblo y la Legislatura, entre otros. También participaron el Municipio de Ingeniero Jacobacci, la Comisión de Fomento de Ojo de Agua, la comunidad Peñi Mapu y equipos técnicos tanto de la empresa como de consultoras ambientales.

“La apertura de estas instancias permite fortalecer el seguimiento ambiental del proyecto, garantizar la trazabilidad de las muestras y acercar información clara a las comunidades”, señalaron desde el gobierno provincial, marcando la importancia de que el proceso tenga ojos de todos lados.

El esquema no fue improvisado: estos muestreos participativos están contemplados por resolución y buscan dar transparencia a uno de los puntos más sensibles cuando se habla de minería, el impacto en el agua.

Con este tercer control, la empresa completó el circuito previsto. Ahora la pelota queda de su lado: tiene 15 días para presentar los resultados de laboratorio ante la autoridad minera provincial.

Así, entre avances productivos y controles ambientales, Calcatreu sigue su marcha. Y en Río Negro, el debate minero suma un nuevo capítulo, con números y promesas para la Líne Sur.