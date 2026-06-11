CALF y ACIPAN acordaron trabajar juntas tras la polémica por las tarifas

La Cooperativa CALF y la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) mantuvieron este jueves una reunión institucional en la ciudad de Neuquén para abordar la situación tarifaria del servicio eléctrico y avanzar en proyectos conjuntos vinculados al desarrollo comercial y tecnológico.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de CALF, Marcelo Severini, junto a integrantes del Consejo de Administración y gerentes de distintas áreas de la cooperativa. Por parte de ACIPAN participaron su presidente, Dante Scantamburlo, además de representantes de la entidad empresaria.

La reunión se produjo días después del debate público generado por el costo de la energía eléctrica en Neuquén y permitió intercambiar información técnica sobre la composición de las tarifas, los costos del sistema y la calidad del servicio que presta la cooperativa.

El eje central fue la composición de la tarifa eléctrica

Durante el encuentro, CALF entregó a los representantes de ACIPAN una serie de informes técnicos sobre la realidad tarifaria argentina, la accesibilidad energética y los riesgos de comparar tarifas entre provincias sin considerar diferencias regulatorias, geográficas y operativas.

Según explicaron desde la cooperativa, el 61% de la tarifa depende de factores externos, mientras que del 39% restante apenas un 9% corresponde directamente a CALF, dato que fue presentado para explicar la composición del cuadro tarifario actual.

La discusión se da en un contexto de debate público sobre el costo de la energía en Neuquén, luego de que la cooperativa cuestionara recientemente un informe difundido por ACIPAN sobre las tarifas eléctricas.

La calidad del servicio fue uno de los puntos de coincidencia

Uno de los aspectos destacados de la reunión fue el reconocimiento por parte de representantes del sector comercial hacia la calidad del servicio eléctrico brindado por CALF.

También valoraron los procesos de modernización impulsados por la cooperativa, especialmente aquellos vinculados a la digitalización de servicios, conectividad y energías renovables.

En los últimos años, CALF avanzó en iniciativas como el desarrollo de CalfPay, la expansión de servicios tecnológicos y proyectos de generación solar distribuida en Neuquén.

Nuevos proyectos para el comercio neuquino

Además del análisis tarifario, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de impulsar una plataforma de mercado local destinada a fortalecer la actividad económica regional.

El proyecto comenzará a evaluarse de manera conjunta y forma parte de una agenda de cooperación que busca generar herramientas para comerciantes, emprendedores e industrias de la provincia.

También se planteó la posibilidad de avanzar en acciones relacionadas con:

La implementación de la billetera virtual CalfPay .

. Charlas sobre transición energética.

Instalación de paneles solares fotovoltaicos.

Sistemas de generación distribuida que permitan inyectar excedentes energéticos a la red.

Evaluación de medidas vinculadas a la estacionalidad de la demanda.

El contexto de una discusión que escaló públicamente

La reunión ocurre después de un intercambio de posiciones entre CALF y ACIPAN respecto al costo de la electricidad en Neuquén.

Días atrás, la cooperativa sostuvo que su tarifa se encuentra entre las más accesibles del país para determinados segmentos comerciales y cuestionó las comparaciones realizadas sin considerar variables como densidad poblacional, costos operativos, infraestructura y condiciones geográficas de la Patagonia.

Ese debate abrió una discusión más amplia sobre la competitividad de los comercios neuquinos y el impacto de los costos energéticos en la actividad económica local.

El impacto para comercios e industrias

El acercamiento entre CALF y ACIPAN puede tener efectos directos sobre miles de comercios y empresas de Neuquén.

La continuidad del diálogo técnico permitirá analizar mecanismos de acompañamiento para el sector productivo, beneficios específicos, herramientas digitales y posibles soluciones vinculadas al consumo energético.

Además, la incorporación de energías renovables y plataformas de pago digitales aparece como uno de los ejes estratégicos para reducir costos operativos y mejorar la competitividad empresarial en los próximos años.