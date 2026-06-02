El Coro CALF ofrecerá una nueva presentación abierta a toda la comunidad el próximo viernes 5 de junio a las 20 horas en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Neuquén. La propuesta, organizada por la Cooperativa CALF, contará con entrada libre y gratuita.

Integrado por 40 vecinos y vecinas que participan de manera voluntaria y ad honorem, el Coro CALF se ha consolidado como un espacio de encuentro, expresión artística y participación comunitaria a través del canto coral.

Cuarenta voces que unen a la comunidad: el Coro CALF se presenta este viernes.

Bajo la dirección de Damián Cazeneuve, el conjunto interpretará un repertorio especialmente seleccionado que incluirá obras nacionales e internacionales, además de composiciones vinculadas a la identidad regional. El programa recorrerá canciones del repertorio popular y universal, con un cierre que pondrá en valor las raíces neuquinas.

La presentación tendrá lugar en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, ubicada en Avenida Argentina 844, y forma parte de las actividades culturales que impulsa la Cooperativa CALF para acercar propuestas artísticas de calidad a la comunidad.

El Coro CALF propone una noche de música, cultura y participación.

Desde la organización destacaron que estas iniciativas buscan promover la integración, el encuentro y la participación ciudadana, fortaleciendo los lazos comunitarios a través de la música y la cultura.