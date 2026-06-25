La Cooperativa CALF abrió un nuevo frente institucional al intimar a Acipan para que presente la documentación vinculada al destino de los beneficios otorgados a medianas y grandes empresas de Neuquén dentro del Programa de Promoción e Incentivo a la Eficiencia Energética. La distribuidora otorgó un plazo de 48 horas hábiles para responder y advirtió que, de no cumplirse el requerimiento, podría avanzar con un reclamo judicial para recuperar las bonificaciones aplicadas.

La medida surgió luego de un pedido de informes realizado por la Municipalidad de Neuquén, que solicitó conocer qué inversiones concretas realizaron los comercios que accedieron al beneficio y si esas acciones se ajustaron a las condiciones previstas en el programa.

Qué documentación exige CALF

La cooperativa reclamó la presentación de comprobantes técnicos y fiscales que acrediten las inversiones realizadas por las empresas alcanzadas por el régimen especial.

El objetivo es verificar que los descuentos aplicados en las facturas eléctricas hayan estado acompañados por obras, incorporación de tecnología o mejoras destinadas a reducir el consumo energético o disminuir el impacto ambiental, tal como contemplaban los convenios que dieron origen al programa.

La intimación también apunta a obtener el detalle de los beneficiarios y la documentación respaldatoria de cada caso.

Un beneficio que tenía condiciones

El programa fue creado a partir de convenios firmados entre la Provincia, la Municipalidad de Neuquén, CALF y Acipan para incentivar inversiones en eficiencia energética dentro de los sectores comercial, industrial y de servicios.

Las bonificaciones alcanzaban a usuarios de las categorías tarifarias T2 y T3, pero no se trataba de descuentos automáticos ni permanentes. Para acceder al beneficio, las empresas debían ejecutar inversiones vinculadas al ahorro de energía, la incorporación de energías renovables o mejoras que redujeran el impacto ambiental de su actividad.

De acuerdo con los convenios, la selección de los comercios participantes, el seguimiento de los proyectos y la verificación de que las inversiones se concretaran quedaban bajo la órbita de Acipan.

Qué puede pasar si no aparece la documentación

En la carta documento enviada por CALF se otorgó un plazo improrrogable de 48 horas hábiles para presentar la información requerida.

Si la documentación no es entregada, la cooperativa anticipó que evaluará iniciar acciones judiciales para reclamar la restitución de las sumas otorgadas como bonificación, junto con los intereses que pudieran corresponder.

La intimación marca una nueva etapa en torno al programa de eficiencia energética y busca determinar si las bonificaciones otorgadas cumplieron con las condiciones previstas desde su creación o si existen aspectos que deben ser aclarados mediante la documentación respaldatoria correspondiente.