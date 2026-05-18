Este 14 de mayo la Cooperativa CALF realizó una donación clave para la Radio Universitaria Antena Libre, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS-UNCo). El objetivo es fortalecer la señal y calidad de la emisión para que llegue a más barrios, centros comunitarios y bibliotecas.

El decano Juan Carlos Fernández entregó oficialmente el equipamiento al director de la emisora, Ricardo Peinado. La donación consiste en una consola de exteriores Solidyne MX2200, un dispositivo portátil que integra mixer, IP codec para transmisión por Internet y grabadora. Este avance permitirá optimizar la calidad del sonido en las transmisiones desde exteriores, garantizando estabilidad y eliminando retardos perceptibles.

La importancia del aporte

Tras la entrega indicaron que la incorporación del nuevo equipo se destinará a proyectos como “Micrófono andante”, que busca llevar la radio a barrios, centros comunitarios y bibliotecas populares. Con ello, Antena Libre retoma el espíritu de sus “cabinas populares”, acercando la comunicación universitaria a los territorios y fortaleciendo la participación ciudadana.

El estreno de la consola está previsto para el lunes 18 de mayo a las 18 horas, durante la cobertura del debate público de candidatas y candidatos decanales. La optimización técnica estará a cargo del docente Sebastián Salicioni, mientras que la operación será responsabilidad del profesor Omar González.

El equipo, además, cuenta con una batería interna que le otorga cuatro horas de autonomía sin conexión eléctrica, lo que amplía las posibilidades de cobertura en espacios abiertos.

La FADECS expresó su agradecimiento a la Cooperativa CALF por el compromiso asumido con la universidad y con la radio pública universitaria. También destacó la gestión de quienes hicieron posible este aporte y el trabajo cotidiano de Antena Libre, cuya calidad y compromiso social fueron determinantes para obtener una donación de esta magnitud.

Con esta incorporación, la Universidad Nacional del Comahue refuerza su rol en la construcción de una comunicación pública, inclusiva y territorial.