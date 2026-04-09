La Universidad Nacional del Comahue adquirió nuevos instrumentos de prospección geofísica subacuática de última generación para el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), con sede en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), y que integra el IPATEC (CONICET-UNCo),

Los mismos llegaron a la UNCo y fueron adquiridos a través del programa Equipar Ciencia II en 2022. La convocatoria y adjudicación de los equipos del programa fue hace 4 años, y tras sortear obstáculos del ajuste del gobierno nacional a las universidades nacionales y al sistema científico, se compraron en el 2025 y llegaron en enero del 2026.

El recorrido de esta adquisición de tecnología estuvo a cargo de la secretaría de Ciencia y Técnica que conduce Eugenia Rodríguez, quien entregó recientemente el equipamiento acompañada por el secretario de Planeamiento y Desarrollo Instituciona, Christian Lopes.

Han destacado que a pesar de su reciente incorporación, la puesta en operación de este equipamiento fue inmediata y ya tuvo un uso concreto que le permitió a Parques Nacionales tomar medidas de prevención en un sector de playa del Lago Mascardi afectada por un deslizamiento subacuático en el sector costero.

Detalles del equipo

Las capacidades del equipamiento adquirido posicionan a la UNCo y al IPATEC (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas) como referentes en geofísica subacuática aplicada a la gestión ambiental, con potencial para extender estos servicios a escala nacional.

El equipo adquirido, a un valor de 130.000 dólares, es una ecosonda multihaz WASSP S3Pr, un sistema portátil de batimetría 3D de alta resolución con posicionamiento GPS de alta precisión (RTK GNSS), compensación inercial integrada y kit de montaje para embarcaciones de pequeña eslora.

También un perfilador acústico Echoes Compact de Exail, un equipo CHIRP de alto rendimiento capaz de generar imágenes de la estructura sedimentaria del fondo con hasta 40 metros de penetración y una resolución vertical de 7,5 cm.

Explicaron que la combinación de ambos instrumentos, que pueden operar de forma simultánea desde una embarcación, permite obtener modelos tridimensionales del lecho lacustre y perfiles estratigráficos del relleno sedimentario en una sola campaña de campo, una capacidad sin precedentes en la Patagonia.

Cómo fue el primer uso

A comienzos de marzo de 2026, la Delegación Técnica Patagonia Norte de Parque Nacionales solicitó formalmente asistencia técnica al GEA tras una alerta surgida en redes sociales que mostraba un sector de playa del lago Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi) con evidencias de un deslizamiento costero activo, incluyendo una escarpa con caída de sedimentos.

El equipo realizó un relevamiento batimétrico multihaz del área afectada que permitió identificar y dimensionar un deslizamiento subacuático en el sector costero y el veril del lago, afectando parcialmente parte de la playa.

Sobre la base de estos datos profesionales de la Administración de Parques Nacionales elaboraron un informe técnico con medidas de prevención que luego se implementaron para resguardar la seguridad de los visitantes en la zona.