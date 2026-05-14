Cada vez son más los ingresantes que trabajan a la vez que comienzan sus estudios universitarios luego de la secundaria. El porcentaje de alumnos nuevos que trabajan creció 2.9% entre 2024 y 2025 en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Por otro lado también aumentó, en menor medida, un 1.1% la proporción de primeras generaciones de universitarios en sus familias que logran estudiar una carrera.

Estos datos surgen de los informes de Síntesis Estadística, elaborada por la secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional que está a cargo de Christian Lopes.

Los números que marcan una nueva normalidad

Estos números detallan que en 2024, el 31,6% de nuevos inscriptos declaró que trabajaba, mayoritariamente menos de 20 horas con una edad promedio de 24 años. En el 2025, el porcentaje sobre ingresantes fue del 34,5%, también mayoritariamente menos de 20 horas, y con una edad promedio de casi 25 años.

En la estadística de 2025 se incorporaron detalles sobre las facultades que tuvieron ingresos de estudiantes que trabajan por encima del promedio general (mayor a 45% del total de nuevos alumnos y alumnas) y en ese grupo están el Centro Regional Universitario Zapala, la Facultad de Humanidades, el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur, la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes.

Por debajo del promedio, con un porcentaje menor a 25, figuran las facultades de Ciencias Marinas, Ingeniería, Lenguas e Informática.

En cuanto a ingresantes primera generación en la universidad el registro es del 54,7% del total en 2024 y del 55,8% en el 2025.