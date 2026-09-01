Cambia el estacionamiento medido en San Martín de los Andes: cuánto cuesta a partir del 1 de septiembre

Estacionar en el centro de San Martín de los Andes cuesta más desde este martes 1 de septiembre. El nuevo cuadro tarifario del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago comenzó a regir con aumentos en el valor de las horas, los abonos y otros conceptos asociados al servicio.

La actualización fue informada por SAEM S.A., empresa concesionaria del sistema, que detalló los nuevos importes que deberán pagar los conductores que estacionen dentro del área alcanzada por el estacionamiento medido.

La primera hora pasó a costar $1.348,13, mientras que la segunda tiene un valor de $1.685,16 y la tercera de $2.106,45. En tanto, la tarjeta manual por una hora quedó establecida en $2.100.

También se actualizaron los distintos abonos y otros conceptos vinculados al sistema. El abono frentista cuesta $41.481,40 y el abono mensual asciende a $134.813,46, mientras que el valor de un volquete quedó fijado en $10.370,35.

Entre los nuevos valores también figura el acta de deuda, que pasó a $67.406,39. La actualización alcanza así tanto a quienes utilizan el estacionamiento de manera ocasional como a los usuarios que cuentan con alguna de las modalidades de abono.

Desde SAEM señalaron que el nuevo cuadro tarifario se aplica de acuerdo con la normativa municipal vigente y busca acompañar el funcionamiento del servicio y garantizar su prestación en la ciudad.

Los usuarios pueden abonar el estacionamiento mediante los canales habilitados por el sistema. Para realizar consultas o conocer más detalles, SAEM dispuso los números de WhatsApp 2972 417034 y 0800 222 3442.



