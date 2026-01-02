La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes ha expresado su preocupación ante la reciente extensión del horario del estacionamiento medido, que a partir del 2 de enero comenzará a regir hasta las 20:00 en el centro de la ciudad. Esta medida, que se implementó junto con un nuevo cuadro tarifario, es motivo de debate en el ámbito local, generando malestar entre comerciantes y vecinos.

Lucas Mantaras, Presidente de la Cámara manifestó su rechazo a la ampliación del horario en "La segunda mañana" que se transmite por AM550, señalando que "perjudica fuertemente al sector comercial" y que "afectará la actividad en el casco histórico y el centro de San Martín de los Andes". En declaraciones realizadas en una entrevista reciente, Mantaras recordó que la extensión horaria es parte de un acuerdo que venció a fines de 2025 y que, desde septiembre de ese año, la Cámara había solicitado al intendente y al Concejo Deliberante la apertura de un espacio de diálogo para evitar la ampliación del horario.

El horario de estacionamiento había sido reducido a 18:00 horas como parte de un acuerdo transitorio, y Mantaras destacó que durante este período, el centro de la ciudad había recobrado vida a partir de las 18:00, una hora clave para las actividades comerciales. “A esa hora, el centro florecía y comenzaban a llegar más turistas y locales. La extensión del horario afectará ese flujo de personas”, señaló.

A pesar de las solicitudes y las conversaciones previas, Mantaras subrayó que no se obtuvo respuesta formal ni informal ni del Ejecutivo Municipal ni del Legislativo. Además, a fines de diciembre de 2025, la Cámara volvió a plantear el tema durante la discusión sobre la tarifa del estacionamiento medido para el año 2026. Sin embargo, los planteos no fueron escuchados, lo que generó un creciente descontento en el sector.

Mantaras fue claro al afirmar que la modificación del horario de estacionamiento medido no puede ser resuelta por la empresa encargada del servicio, sino que requiere una modificación de la ordenanza aprobada en 2023 por el Concejo Deliberante, además de un acuerdo entre la empresa, el Ejecutivo Municipal y los concejales. Este proceso debería incluir la consulta y el consenso con la comunidad.

En este contexto, recordó que en su momento, el acuerdo del estacionamiento medido se aprobó “sin consultar a la comunidad”, lo cual generó una gran controversia. Según Mantaras, se aprobó el sistema de manera “de espaldas al pueblo”, sin que los ciudadanos pudieran expresar su opinión. Como resultado, se recogieron más de 3.600 firmas en contra del sistema, las cuales fueron presentadas ante el Juzgado de Paz y el Contralor Municipal.

Impacto económico y falta de transparencia

El impacto económico del sistema de estacionamiento medido también fue un tema destacado por el Presidente de la Cámara. Mantaras señaló que un comerciante de la ciudad paga ocho veces más que por el uso del estacionamiento medido, sugiriendo que la medida no está siendo aplicada de manera equitativa, y que además, “no ha logrado ordenar el tránsito”, tal como se había prometido. En lugar de mejorar la circulación, se ha producido una desorganización, con vehículos que se desplazan a otras zonas fuera del área tarifada, lo que agrava la congestión en sectores no regulados.

Mantaras también hizo un llamado a los turistas que visiten San Martín de los Andes, advirtiéndoles que, a partir del 2 de enero, el estacionamiento medido será aplicable de 8:00 a 20:00 horas. “Les recomendamos que busquen estacionamiento en zonas donde no se cobre o que prevean el costo de la tarifa si estacionan en las zonas tarifadas, ya que las multas por falta de pago pueden ascender a los $55.000”, explicó Mantaras.

Cuáles son las tarifas del estacionamiento medido

• 1ª hora: $ 1.095,81

• 2ª hora: $ 1.369,76

• 3ª hora: $ 1.712,20

• Tarjeta manual (1 hora): $ 1.700,00

• Abono frentista: $ 33.171,48

• Abono mensual: $ 109.580,92

• Acta por falta de pago: $ 54.790,38

Mira la entrevista completa: