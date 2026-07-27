Con el objetivo de responder a la creciente demanda y mejorar la accesibilidad al sistema sanitario, el Hospital Castro Rendón amplió hasta las 20 el horario de atención de diferentes prestaciones ambulatorias, de lunes a viernes.

La medida contempla servicios de enfermería, vacunatorio, farmacia y prestaciones de diagnóstico por imágenes, entre ellas resonancias magnéticas, ecografías y tomografías. Las atenciones del turno vespertino se realizan en los consultorios centrales, con ingreso por calle Buenos Aires, donde el personal de Informes orienta a los pacientes.

La medida busca facilitar el acceso a la salud para quienes no pueden concurrir durante la mañana.

Entre los servicios incorporados se encuentra el consultorio de enfermería, que realiza controles de presión arterial, curaciones, procedimientos y administración de medicamentos. El vacunatorio permite completar esquemas de vacunación y la farmacia dispensa medicamentos hasta las 20 para pacientes atendidos durante la tarde o que no pueden concurrir por la mañana.

La modalidad de atención varía según cada prestación. Vacunatorio y farmacia funcionan con demanda espontánea, mientras que enfermería combina demanda espontánea con turnos programados. En el caso de resonancias, ecografías y tomografías, los pacientes pueden acceder a turnos en el horario vespertino.

Enfermería, vacunatorio y farmacia son algunos de los servicios que cuentan con atención vespertina.

Desde el hospital explicaron que la decisión surgió a partir de una demanda detectada entre pacientes que no podían asistir en el horario habitual por motivos laborales o familiares. La necesidad quedó especialmente expuesta durante distintas campañas y jornadas especiales realizadas por la institución. La ampliación del horario forma parte de una estrategia provincial que busca fortalecer el primer nivel de atención y evitar la sobrecarga de las guardias hospitalarias. En este marco, los Nodos de Atención Ampliada funcionan de 8 a 20 en distintos centros de salud de la provincia.

En Neuquén capital, la modalidad se encuentra activa en ocho espacios: Parque Industrial, Don Bosco, San Lorenzo Sur, Almafuerte, Sapere, Valentina Sur, Colonia Rural Nueva Esperanza y Confluencia, con distintas prestaciones médicas, odontológicas y de obstetricia según cada cronograma.También funcionan nodos de atención ampliada en Centenario y Vista Alegre, mientras que en la comarca petrolera los centros de salud de los barrios Pampa de Cutral Co y Otaño de Plaza Huincul mantienen atención de 8 a 20 para garantizar una respuesta cercana a la comunidad.