El sistema de donación de órganos en Neuquén logró reconocimiento internacional, pero aún enfrenta un obstáculo clave: la falta de máquinas de preservación que permitan resguardar corazón, pulmones o riñones sin tener que enviarlos de inmediato a Buenos Aires, un proceso que muchas veces compromete la viabilidad del implante.

En diálogo con La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, la doctora Sandra González Cruz, coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) Neuquén, confirmó que insistirán ante las autoridades provinciales para incorporar equipos de perfusión normotérmica e hipotérmica, tecnología que hoy se utiliza en los principales centros de trasplantes del país y que permitiría ganar tiempo, calidad y autonomía.

Cabe recordar que esas máquinas permiten preservar y evaluar órganos para trasplante, porque extienden el tiempo de preservación y mejoran los resultados post-trasplante.

Actualmente, Neuquén depende en gran medida de la llegada de vuelos comerciales o privados cuando se trata de ablaciones cardiotorácicas. “Seguimos discutiendo estos temas. Las máquinas existen, mejoran muchísimo la preservación y necesitamos saber para cuándo las vamos a tener. Somos una provincia fuerte, pero todavía dependemos de los vuelos”, señaló la médica.

González Cruz explicó que esta limitación es determinante: el tiempo que un órgano permanece fuera del cuerpo, sin un sistema adecuado de perfusión, condiciona su estado al momento del implante. “Se pierden órganos por estas demoras”, advirtió.

Aun así, destacó que Neuquén logró construir un modelo propio, descentralizado y operativo incluso en hospitales de mediana y baja complejidad. “Mostramos cómo un hospital chico puede generar donantes, cómo fortalecimos el laboratorio de histocompatibilidad y cómo sumamos el banco de córneas. Nada de esto es magia: es organización, equipo y un sistema sanitario que acompañe”, sostuvo.

Trasplantes

La coordinadora recordó que la historia de la donación en la provincia “tuvo años buenos y malos”, con etapas en las que el personal “trabajó gratis” y sin respaldo político. Hoy, dijo, el avance responde a la constancia y a la decisión de “presionar para obtener respuestas”, desde equipamiento para terapias intensivas hasta mejoras para bioquímicos, serología, logística y cirujanos.

Al ser consultada por la realidad de los pacientes, González Cruz describió la situación crítica de quienes esperan trasplantes de corazón, pulmón o páncreas: “Muchos deben mudarse a otra provincia porque no tienen tiempo de viajar cuando aparece un órgano. Es terrible que tengan que abandonar su entorno para esperar un trasplante”. Recordó además casos recientes que expusieron las desigualdades del sistema.

A pesar del reconocimiento regional obtenido esta semana, la médica insistió en que “falta muchísimo” y que la prioridad es ampliar la capacidad tecnológica de Neuquén para garantizar más y mejores trasplantes.

Reconocimiento internacional al modelo neuquino

El CUCAI Neuquén fue elegido por la Organización Panamericana de la Salud como sede del cierre del proyecto regional de mejora en donación y trasplante, en colaboración con el INCUCAI. Delegaciones de Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador recorrieron hospitales, laboratorios y el banco de córneas provincial, y destacaron el modelo descentralizado que permitió convertir incluso a centros de baja y mediana complejidad en generadores de donantes.

