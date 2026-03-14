La Provincia del Neuquén avanza en la etapa final de la obra de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala, una intervención clave para el saneamiento de la ciudad que fue retomada con financiamiento provincial tras haber sido abandonada por el Gobierno Nacional. Con una inversión superior a los 14 mil millones de pesos, el proyecto permitirá mejorar de manera significativa la gestión de los efluentes sanitarios y generar un impacto ambiental positivo para toda la localidad.

Se trata de la obra de saneamiento más importante para la localidad, que permitirá comenzar a tratar los líquidos cloacales de manera eficiente, generando un cambio histórico para el ambiente de la ciudad. Es tal su relevancia que el gobernador Rolando Figueroa se refirió a ella en la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo al decir que “el sistema de tratamiento de líquidos cloacales es la mayor obra en la historia de Zapala; una obra que nos va a llevar más de 14.000 millones de pesos y que, además, se va a aprovechar para recuperar un área y que sea productiva”.

El contrato fue renegociado en junio de 2025, momento en el que la obra presentaba un avance superior al 65 %. El nuevo plan de trabajo estableció un plazo de 480 días corridos, por lo que se estima que hacia finales de 2026 Zapala contará con un sistema de infraestructura sanitaria capaz de tratar los líquidos cloacales de toda la ciudad.

La obra contempla la ejecución de colectores cloacales principales, un pozo de impulsión y un sistema de lagunas anaeróbicas facultativas, con una proyección poblacional a 30 años.

La reactivación de esta obra forma parte de un plan integral de gestión del agua impulsado por el Gobierno de la Provincia, que no solo contempla la producción de agua para consumo, sino también la disposición final de los efluentes y el cuidado del ambiente.

“Estas acciones son parte del pacto de gobernanza firmado con las autoridades locales, mediante el cual se impulsan acciones estratégicas entre los distintos niveles del Estado para desarrollar políticas públicas. Es el modelo neuquino en acción, articulando planificación y gestión para el cuidado de todos los neuquinos”, resaltó el presidente del EPAS, Gustavo Hernández.

Asimismo, Hernández destacó: “Esta obra forma parte de un plan de infraestructura sanitaria muy importante que está llevando adelante el Gobierno de la Provincia, enfocado en la gestión del agua. Está basada en el modelo neuquino, donde el Estado provincial, en articulación con los municipios, está presente para cubrir necesidades básicas de todos los neuquinos”.