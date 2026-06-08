A las 13 de este lunes Vialidad Nacional informó que el tránsito está siendo asistido en Ruta 237, en el kilómetro 1518, debido a un siniestro de un camión mosquito que volcó. El conductor, un hombre de 46 años, sufrió golpes producto del impacto, pero se encontraba consciente y orientado cuando fue asistido por los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes recibieron el aviso y se dirigieron al lugar junto a personal de salud, Policía y organismos de emergencia. Según informó el subcomandante del cuartel, Ignacio de Antueno, el chofer aseguró que el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos antes de llegar a una de las últimas curvas de la bajada.

Pese a la magnitud del accidente y a la carga que transportaba, no hubo otros vehículos involucrados ni víctimas de gravedad, en una de las rutas más transitadas del corredor que conecta Neuquén con la cordillera.

El conductor habría perdido los frenos antes del vuelco

De acuerdo con el relato brindado por el propio camionero a los rescatistas, el problema comenzó varios kilómetros antes del lugar donde terminó volcado el transporte.

Según explicó De Antueno, el hombre intentó controlar el rodado y llevarlo hasta donde pudo, pero el peso de la carga terminó imponiéndose en una curva cercana al puente de Collón Curá.

"Se habría quedado sin frenos y trató de maniobrar hasta donde pudo", señaló el jefe bomberil durante una entrevista radial.

El camión quedó recostado sobre la banquina y parte de los vehículos transportados fueron despedidos de la estructura.

Seis vehículos terminaron afectados por el siniestro

Los equipos de emergencia constataron que al menos cuatro automóviles quedaron fuera del transporte, mientras que otros dos permanecían dentro de la estructura del camión.

Debido a la posición inestable en la que quedó el rodado, los rescatistas evitaron ingresar a revisar la carga completa para no generar riesgos adicionales.

Las autoridades trabajaban durante la jornada en las tareas de remoción y liberación del sector.

Cómo fue el operativo de rescate

Cuando los bomberos llegaron al lugar, personal policial, camioneros que circulaban por la zona y una unidad de Protección Civil de Piedra del Águila ya habían colaborado para sacar al conductor de la cabina.

El hombre recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado a Junín de los Andes para una evaluación médica más completa.

Además de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, participaron efectivos de la Central 13 de Piedra del Águila, personal sanitario y agentes policiales del puesto caminero cercano.

Una zona con antecedentes de accidentes de camiones

La bajada de Collón Curá es uno de los sectores más exigentes de la Ruta Nacional 237 debido a sus curvas pronunciadas y extensos descensos.

En los últimos años se registraron varios vuelcos de camiones en ese tramo, muchos de ellos vinculados a problemas mecánicos o al sobrecalentamiento de los sistemas de frenado. También es un sector donde frecuentemente intervienen bomberos de Junín de los Andes y Piedra del Águila ante emergencias viales.

La Ruta 237 constituye además uno de los principales corredores turísticos y logísticos de la Patagonia, especialmente para el tránsito de cargas y viajeros que se dirigen hacia San Carlos de Bariloche y otras localidades cordilleranas.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a una falla mecánica en el sistema de frenos.

No se reportaron víctimas fatales ni otros vehículos involucrados.

El tránsito no debió ser interrumpido completamente durante las tareas iniciales de rescate, aunque hubo reducción de velocidad y asistencia de personal de seguridad en la zona.

Impacto para quienes circulan por la Ruta 237

El hecho volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan los vehículos pesados en la bajada de Collón Curá.

Aunque el vuelco no generó un corte total, las autoridades solicitaron extremar las precauciones debido a las maniobras de remoción del camión y de los vehículos transportados.

Para miles de conductores que utilizan diariamente este corredor, los accidentes en este tramo suelen traducirse en demoras, restricciones temporales y operativos especiales de seguridad.

La entrevista completa: