Nuevamente el Alto Valle amaneció con una gran presencia de neblina en toda la zona, afectando la visibilidad en las rutas y generando la necesidad de tener algunas precauciones fundamentales para evitar siniestros.

El Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, comentó en diálogo con La Segunda Mañana de AM550, que se registran bancos de neblina en Vaca Muerta, Ruta 5, Ruta 7, hacia Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Ruta 43 y en la zona de Chos Malal. También en la cordillera, en la Ruta 12, de Zapala a Villa Pehuenia y desde Piedra del Águila hacia Collón Curá.

Cruz destacó que este lunes "la totalidad de la confluencia tuvo muchísima presencia de neblina y eso complicó las primeras horas de la madrugada y mañana, pero por el momento no hubo afectaciones directas".

Para evitar siniestros viales, enfatizó en la necesidad de circular con las luces encendidas siempre, respetar las velocidades y mantener distancia entre vehículos.

Cómo continuará la semana

Detalló que la cantidad de humedad que ingresó en las últimas semanas a la región ha provocado la acumulación de neblina. Sin embargo, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, esto irá mejorando durante la semana ya que se espera ingreso de aire del oeste, el cual no estaba presente.

Además agregó que se esperan fuertes lluvias y nevadas en las montañas cordilleranas, a partir del martes rige una alerta amarilla para toda la cordillera neuquina.

"Para los que viajen, tener los cuidados para los pasos fronterizos y llevar cadenas obligatorias. Tanto Chile como Neuquén no van a permitir el paso si no se cuentan con las cadenas", adelantó para quienes tienen pensado dirigirse hacia la cordillera.

Cruz recordó los números de emergencia: 100 es Bomberos, 101 policía, 103 defensa civil, 107 salud.