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Estado de las rutas

Un camión quedó varado cerca de Filo Morado y debió ser asistido por Vialidad Provincial

Ocurrió en la tarde de este sábado sobre la Ruta Provincial 6. Dos vehículos debieron acudir en su ayuda. El barro complicó la circulación sobre la Ruta Provincial 8.

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Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 13 de junio de 2026 a las 21:41
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Un camión que se dirigía a Mendoza quedó varado sobre la Ruta Provincial 6 a la altura de Filo Morado - Foto: Defensa Civil

En la tarde de este sábado, un camión quedó varado sobre la Ruta Provincial 6 a la altura de Filo Morado, muy cerca de la Ruta Nacional 40, en el norte de la provincia de Neuquén. Después de varios intentos de los Bomberos y la asistencia de un vehículo de gran porte, el operativo de rescate resultó exitoso en medio de un paisaje cubierto de blanco.

Cómo fue el operativo de asistencia al camión varado ceca de Filo Morado

Fuentes de Defensa Civil indicaron a Mejor Informado que tras tomar conocimiento de lo sucedido se solicitó la ayuda a los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil. Un vehículo 4x4 de ese cuartel acudió al lugar, pero no pudo sacar al camión dado su parte y la carga que transportaba en el semi.

Ante esta dificultad, Defensa Civil dio aviso a personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Regional Norte. Desde la DPV enviaron un camión de gran porte para asistir al vehículo varado

Personal de la Dirección Provincial de Vialidad logró asistir al camión varado en la Ruta Provincial 6 - Foto: Defensa Civil

Finalmente, el camión pudo ser liberado. Una vez sobre la calzada logró continuar viaje hacia la vecina provincia de Mendoza 

Circulación reducida sobre la Ruta Provincial 8

De manera similar a lo ocurrido más temprano en la zona del Cañadón Carranza, la Ruta Provincial 8 también se vio afectada por la acumulación de barro sobre la calzada asfáltica. Allí se realizó un operativo de asistencia conjunto entre Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar.

Una camioneta había quedado encajada y recibió la asistencia de otra con tracción en las cuatro ruedas. Finalmente, ambos vehículos pudieron salir del lugar.

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