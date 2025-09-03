Cómo funcionará el nuevo sistema de recolección de residuos en Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, presentó este miércoles un renovado y moderno sistema de recolección de residuos que incluye 30 camiones Scania 0km, contenedores inteligentes, minibarredoras, hidrolavadoras, contenedores roll off y más equipamiento de última tecnología con monitoreo en tiempo real. La inversión, que supera los 20.000 millones de pesos, coloca a Neuquén como referente nacional en eficiencia y tratamiento de la basura como recurso.

“Hoy se inicia el servicio más moderno, tecnológico y eficiente del país. Eso es orgullo neuquino. Es nuestro”, afirmó Gaido durante la presentación realizada en el Parque Jaime De Nevares, en el marco del Plan Orgullo Neuquino.

El nuevo sistema amplía la cobertura de recolección a 345 cuadras, alcanzando todos los barrios de la ciudad, incluyendo sectores en expansión urbana como Confluencia Rural, Parque Industrial, Colonia Rural Nueva Esperanza, Valentina Norte Rural, Z1, Valentina Sur Rural, Alta Barda, Gran Neuquén Norte, Valentina Norte Urbana, Altos del Limay y Confluencia Urbana. La recolección se mantendrá seis días a la semana.

“A partir del superávit, tenemos el plan de obra más importante y los servicios mejores del país. Todos los barrios tendrán recolección de residuos y más de 400 trabajadores de Cliba estarán comprometidos con la limpieza de la ciudad”, destacó Gaido.

Entre las innovaciones más destacadas están los contenedores bilaterales con sensores, que permiten una recolección más ágil, eficiente y segura, evitando la mezcla de residuos secos y húmedos y mejorando la limpieza urbana. Además, se sumaron camiones de barrido mecánico, minibarredoras especializadas, camiones lava contenedores, vehículos para limpieza de veredas y bicisendas, así como maquinaria pesada para reforzar la infraestructura operativa.

“A partir del superávit, tenemos el plan de obra más importante y los servicios mejores del país. Todos los barrios tendrán recolección de residuos y más de 400 trabajadores de Cliba estarán comprometidos con la limpieza de la ciudad”, destacó Gaido.

El nuevo esquema incorpora 28 camiones recolectores, 13 camiones roll off, 5 camiones porta volquetes, 25 contenedores roll off, 347 contenedores de 3,6 metros cúbicos y 1.000 unidades de 1 metro cúbico, junto a más de 3.000 cestos papeleros que se están instalando en la vía pública, además de contenedores bilaterales en el centro de la ciudad.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, valoró el alcance del sistema: “En este momento es el mejor sistema de limpieza e higiene del país, no hay otro, no se puede comparar. Hoy tenemos esta flota de treinta camiones 0KM, contenedores nuevos y 1.000 unidades de 1 m³ instaladas en la vía pública. Somos 1000 personas al servicio de la limpieza de la ciudad más limpia del país”.

El intendente Mariano Gaido presentó con grandes anuncios para la ciudad la nueva flota 30 vehículos Scania 0KM de recolección domiciliaria.

El plan contempla también la recolección puerta a puerta de residuos voluminosos, centros de transferencia, erradicación de microbasurales y limpieza de ríos y la barda, reforzando la sustentabilidad ambiental de la ciudad. Los vecinos deberán sacar los residuos entre las 20 y las 21 horas, y la recolección se hará de manera coordinada y eficiente, gracias a la tecnología importada de Italia y España.

Con esta modernización, Neuquén se posiciona como referente nacional en gestión de residuos, combinando cobertura total, eficiencia operativa y tecnología de punta para una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.