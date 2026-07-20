Otro choque, la misma consecuencia: el tren dejó de circular

La escena volvió a repetirse. Un camión impactó este lunes contra el puente ferroviario que cruza la Ruta Nacional 151 y dejó fuera de servicio al Tren del Valle, afectando a cientos de pasajeros que utilizan la formación para viajar entre Neuquén y Cipolletti.

El choque ocurrió durante las primeras horas de la mañana. Según las primeras informaciones, el vehículo golpeó la estructura del puente y luego se retiró del lugar, por lo que hasta el momento no fue identificado.

Fueron trabajadores de FerroSur quienes detectaron los daños y dieron aviso a las autoridades para activar los protocolos de inspección sobre la infraestructura ferroviaria.

Cientos de pasajeros quedaron sin una alternativa clave

Como consecuencia del impacto, las frecuencias previstas para la mañana fueron suspendidas hasta que se pudiera verificar el estado del puente.

La interrupción volvió a afectar a usuarios que dependen del Tren del Valle para llegar a sus lugares de trabajo o estudio. En los últimos años, el servicio se convirtió en una de las principales alternativas para evitar el intenso tránsito entre Neuquén y Cipolletti.

Mientras técnicos y operarios inspeccionaban la estructura, persistía la incertidumbre sobre cuándo podría normalizarse la circulación.

Una imagen que se repite sobre la Ruta 151

El episodio no fue un hecho aislado. Los choques de camiones contra los puentes ferroviarios del Alto Valle se repiten con frecuencia y, cada vez que ocurren, las consecuencias vuelven a recaer sobre quienes utilizan el tren.

Cada impacto obliga a revisar la estructura antes de habilitar nuevamente el paso de las formaciones, por el riesgo que representa cualquier daño sobre un puente ferroviario. Además de la suspensión del servicio, estos incidentes generan demoras, trastornos y nuevos interrogantes sobre las medidas para evitar que vuelvan a ocurrir.

El futuro del Tren del Valle sigue en discusión

El nuevo choque se produjo mientras la Provincia y el Gobierno nacional avanzan en negociaciones para garantizar la continuidad y la expansión del Tren del Valle.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que existen tres convenios en proceso: uno con FerroSur para asegurar el uso de las vías, otro con SOFSE para sostener la operación actual y un tercero con la Secretaría de Transporte de la Nación para avanzar con la concesión del ramal que une Chichinales con Plottier.

"Estamos en el intercambio de borradores y, cuando los equipos técnicos terminen, estaremos en condiciones de firmar", señaló el mandatario.

Sin embargo, mientras continúan esas negociaciones, un problema mucho más inmediato volvió a dejar al descubierto uno de los puntos más vulnerables del sistema: un solo choque fue suficiente para frenar nuevamente un servicio del que dependen cientos de personas todos los días.