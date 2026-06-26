La provincia de Neuquén realiza entre el 26 y el 28 de junio una campaña masiva de testeos rápidos y gratuitos de VIH, en el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH, que se conmemora el 27 de junio.

La actividad es organizada por el Ministerio de Salud de Neuquén y se desarrollará en hospitales, centros de salud y espacios públicos de distintas localidades. El test es gratuito, confidencial, voluntario, no requiere orden médica ni ayuno, y el resultado se obtiene en 15 a 20 minutos.

El objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico temprano, ya que la única forma de saber si una persona tiene VIH es mediante un test, permitiendo iniciar tratamiento oportunamente y acceder a herramientas de prevención como PrEP y PEP.

¿Quiénes pueden hacerse el test?

El análisis está disponible para cualquier persona que desee conocer su estado serológico.

Entre sus principales características:

Es gratuito.

Es confidencial.

Es voluntario.

No requiere orden médica.

No hace falta estar en ayunas.

Los resultados se entregan entre 15 y 20 minutos.

Desde los 13 años puede solicitarse sin autorización de madres, padres o tutores.

Las autoridades sanitarias recuerdan que se recomienda realizar el test al menos una vez en la vida y repetirlo cuando existan situaciones de riesgo.

Por qué el diagnóstico temprano sigue siendo un desafío

Uno de los principales objetivos de la campaña es reducir los diagnósticos tardíos, una situación que continúa siendo frecuente en la provincia.

Según el Boletín Informativo VIH, Sífilis y Tuberculosis N.º 3, durante 2024 se notificaron 93 nuevos diagnósticos de VIH en Neuquén.

De los 85 casos en los que pudo analizarse el momento del diagnóstico:

45% fueron detectados de manera tardía.

fueron detectados de manera tardía. 43% ya presentaban enfermedad avanzada al momento del diagnóstico.

ya presentaban enfermedad avanzada al momento del diagnóstico. 55% accedieron a un diagnóstico oportuno.

Detectar el virus a tiempo permite comenzar el tratamiento antes de que la enfermedad avance y disminuye las posibilidades de nuevas transmisiones.

La Región Confluencia concentra la mayor cantidad de casos

Los datos oficiales muestran que la Región Confluencia registró la mayor incidencia de nuevos diagnósticos durante 2024, con 19,1 casos cada 100.000 habitantes.

La misma tasa se observó en la Región del Limay, mientras que el resto de las regiones presentaron valores considerablemente menores.

Las autoridades atribuyen esta diferencia principalmente a la mayor densidad poblacional de ciudades como Neuquén capital, Centenario y Plottier.

Cada vez más personas acceden al test

La provincia también informó un crecimiento sostenido en la cantidad de pruebas realizadas.

Durante:

2023: se efectuaron 35.850 testeos.

se efectuaron testeos. 2024: se realizaron 40.976.

Esto representa un incremento del 14% en apenas un año, reflejando una mayor accesibilidad al diagnóstico gracias a los hospitales públicos y los Centros de Prevención Combinada (CPC).

Qué ocurre si el resultado es positivo o negativo

Si el test resulta positivo, la persona puede comenzar rápidamente el tratamiento y realizar el seguimiento clínico correspondiente, lo que permite mantener una buena calidad de vida.

En caso de un resultado negativo, el sistema de salud ofrece distintas estrategias preventivas, entre ellas:

PrEP (profilaxis preexposición).

PEP (profilaxis posexposición).

Entrega de preservativos.

Consejería en prevención combinada.

La ley provincial fortaleció la respuesta frente al VIH

En 2025, Neuquén sancionó la Ley Provincial N.º 3534, que consolidó un marco institucional para fortalecer las políticas públicas relacionadas con el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y la articulación entre el Estado, organizaciones civiles y el sistema sanitario.

La norma busca garantizar el acceso equitativo a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento en toda la provincia.

Dónde y cuándo habrá testeos

Las jornadas se desarrollarán: