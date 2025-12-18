Siguiendo el objetivo de Onusida, que busca que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, el 1 de diciembre 786 personas se realizaron el test en distintos puntos de Neuquén, según los datos preliminares informados por las regiones sanitarias.

Fue una estrategia masiva, simultánea y descentralizada que promovió el acceso gratuito, voluntario y confidencial a pruebas rápidas de VIH y Sífilis en todo el territorio neuquino. Los mismos se realizarán en centros de salud, hospitales, espacios comunitarios y dispositivos móviles.

La actividad se realizó como parte del Día Mundial del Sida y fue llevada adelante por el Programa Provincial de VIH en toda la provincia. En la Región Alto Neuquén, el Hospital Las Ovejas y su Área Programática registraron 70 testeos, mientras que en Chos Malal se realizaron 60 y en Andacollo, 16. En Buta Ranquil, aunque no se efectuaron testeos, se brindó consejería a quienes se acercaron.

Los testeos región por región

En la Región Vaca Muerta, el Hospital de Rincón de los Sauces sumó 57 testeos. En la Región del Pehuén, el Hospital de Zapala registró 48.

En Cutral Co, de la Región de la Comarca, se realizaron 40 testeos. En la Región Lagos del Sur, el Hospital de San Martín de los Andes, junto con cinco CAPS locales, registraron 373 testeos, y en Villa La Angostura se sumaron 56, en una actividad anticipada realizada durante la Marcha del Orgullo local.

En la Región Confluencia, que incluye la capital provincial, los CAPS San Lorenzo Norte, Valentina Norte, Valentina Sur, Almafuerte, Confluencia y Nueva Esperanza sumaron 66 testeos.

Aclararon que aún están pendientes de conocer los resultados de Añelo, el CAPS Villa María de Neuquén capital y Plottier, por lo que el número total de testeos podría aumentar en los próximos días.

Durante la jornada de testeo se reforzó el registro de la actividad en el sistema Andes, y actualmente se está realizando el análisis de los datos ingresados a partir de una prestación específica creada para este evento.