A partir del trabajo de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut y la empresa Camuzzi, las obras de repotenciación del Sistema de Cordillerano Patagónico avanzan según lo planificado y, a partir del 5 de enero de 2026, la compañía se encuentra en condiciones de liberar las factibilidades de gas natural en toda la región.



En la provincia del Neuquén, la medida implica que todos aquellos vecinos de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes que deseen conectarse al gas natural y cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán, desde esa fecha, solicitar el suministro.



Cabe recordar que las obras se ejecutan a partir de los acuerdos a los que llegaron con la empresa los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut). La inversión será superior a los 51.800 millones de pesos, de los cuales casi 25.000 millones de pesos fueron financiados por los bancos provinciales del Neuquén y Chubut. De esa forma, la obra pudo reiniciarse para dar solución definitiva a esta problemática energética que atravesaba la región.



Es importante destacar que en julio de 2022 y ante la falta de concreción de las obras necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda, Camuzzi se vio obligada a restringir el acceso de nuevos usuarios a la red. Esta medida tuvo como objetivo garantizar el suministro a los vecinos ya conectados por sobre las futuras conexiones.



La repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico contempla la construcción de una nueva Planta Compresora en Alto Río Senguer, otra Planta Compresora en la localidad de Holdich, como así también el montaje de un nuevo equipo de compresión en la actual Planta Compresora que Camuzzi posee en la localidad de Gobernador Costa.



En paralelo, ya se concretó otro hito clave de esta obra: la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín. Esta vinculación permitió dejar atrás la inyección de gas desde un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia y conectar de manera directa y permanente la infraestructura regional con el sistema troncal de gasoductos de la Argentina, fortaleciendo la confiabilidad y la sostenibilidad del servicio.



El Sistema de Transporte y Distribución de gas natural Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 kilómetros de loops, superando los 1.700 kilómetros de extensión de cañerías con diámetros de 3”, 4”,6”,8”,10” y 12 pulgadas.



El sistema abastece a 25 localidades de Neuquén (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes); Chubut (Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén y El Hoyo de Epuyen); y Río Negro (Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche).



La culminación de esta obra, pendiente durante tantos años, permitirá que en el corto plazo miles de usuarios, comercios e industrias puedan conectarse al gas natural.