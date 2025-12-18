A partir del trabajo de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut y la empresa Camuzzi, las obras de repotenciación del Sistema de Cordillerano Patagónico avanzan según lo planificado y, a partir del 5 de enero de 2026, la compañía se encuentra en condiciones de liberar las factibilidades de gas natural en toda la región.



Se trata de una determinación que beneficiará a numerosas localidades andinas de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

En este contexto, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“Es una excelente noticia la que ha manifestado Camuzzi, veníamos hablando de que era una posibilidad y ahora lo han anunciado para los primeros días de enero. Eso posibilitará que muchas localidades de las tres provincias tengan la posibilidad de conectarse a la red de gas natural. En Río Negro en particular, desde Ingeniero Jacobacci para arriba (Pilcaniyeu, Ñorquinco, El Bolsón, Bariloche y Dina Huapi) tenían limitación en las redes, así que es una muy buena noticia”, manifestó el funcionario en primer lugar.

Además expresó: “Ahora se logró terminar con una obra inconclusa que había quedado del Gobierno nacional, la conexión de dos gasoductos (Cordillerano y Patagónico) y la colocación de dos compresores que estaban comprados y en la Aduana, eso se destrabó. La obra fue de Camuzzi con la colaboración de las provincias, y eso lo que provoca que se pueda alimentar de gas a la zona andina, lo que nos permite avanzar con las conexiones”.

Y concluyó: “En Río Negro hay un programa, Gas Rionegrino, que nos permite llevar gas a varios puntos de la Provincia y ampliaciones de redes, llevamos más de 8.000 vecinos. Este esfuerzo no se podía hacer en la región andina, no estaban dadas las condiciones para hacer conexiones”.