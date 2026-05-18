La mañana de este lunes comenzó con complicaciones para aquellos que se trasladaban desde Neuquén a Cipolletti, ya que además de los desvíos de la Mosconi, al llegar a la colectora para ir a la ciudad vecina se encontraron con una importante presencia de agua. Por esta situación muchos vehículos frenaban bruscamente, otros se desvíaban y realizaban maniobras improvisadas.

El problema ocurrió sobre calle Tronador, en intersección con Perticone al costado de Mosconi. Con el pasar de las horas el Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) explicó que se trata de un acueducto fisurado, de 200mm, lo cual fue detectado a partir de la gran acumulación de agua.

Los operadores explicaron que no se advirtió anteriormente ya que en esa zona cruza un pluvial, por lo cual el agua que perdía fluía por allí y no salía a la calle. Sin embargo suponen que esto tiene que ver con los reclamos que han recibido este fin de semana por faltante de agua y baja presión en el barrio Confluencia.

Cuándo volverá el servicio

En cuanto a la normalización del servicio, estiman que comenzaría a funcionar con normalidad durante la tarde, tanto en el barrio Confluencia como en Belgrano, barrio que también puede estar presentando problemas por esta rotura.

Mientras tanto solicitan a los vecinos hacer un uso responsable del agua y evitar derrochar. Cabe destacar que la zona está cerrada para la circulación ya que hay maquinarias y personal en la calle.

Si bien no se detalló cómo ocurrió esta fisura, el secretario de Infraestructura Urbana de Neuquén, Alejandro Nicola, aclaró que durante la ejecución de las obras de la Mosconi han aparecido instalaciones subterráneas de las cuales no se tenía ningún registro.

Por la proximidad de este inconveniente con las obras y maquinarias, se cree que el imprevisto puede tener alguna relación con este movimiento