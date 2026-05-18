Las caravanas de motos, los escapes que revientan la madrugada y las maniobras peligrosas volvieron a quedar en el centro de la escena este fin de semana en Neuquén. En un amplio operativo desplegado durante toda la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Municipalidad retuvo 52 motocicletas y cuatro autos en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos se realizaron en sectores donde habitualmente se concentran grupos de motociclistas, como la Isla 132, la Plaza de las Banderas y el barrio Unión de Mayo. Participaron inspectores municipales junto a la Policía de Neuquén, personal de motorizada y efectivos de Comisaría 21°.

Según informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, todas las motos retenidas tenían escapes no reglamentarios y muchas estaban relacionadas con grupos stunt que suelen organizar encuentros y recorridas masivas durante la noche.

Escapes libres, ruido y maniobras al límite

Los controles comenzaron alrededor de las siete de la tarde y se extendieron hasta las cinco de la madrugada. Durante esas horas, inspectores y policías realizaron operativos simultáneos en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

“Otra vez tenemos problemas con personas que deciden circular en motocicleta con escape libre, interrumpiendo el descanso de los vecinos”, señaló Baggio.

El funcionario explicó además que muchas de las motos retenidas estaban vinculadas a grupos que se organizan a través de WhatsApp e Instagram para circular en caravanas y realizar maniobras peligrosas sobre la vía pública.

“Mucha de ellas estaban vinculadas a los grupos stunt, que tanto daño generan en la ciudad de Neuquén con comportamientos indebidos en la vía pública”, sostuvo.

El operativo que terminó con decenas de motos retenidas

Uno de los puntos más complejos para los controles suele ser justamente la retención de motocicletas, debido a la facilidad con la que muchos conductores intentan escapar o evitar los procedimientos.

Por eso, desde el municipio destacaron el trabajo conjunto con la Policía y la división motorizada, que acompañó los operativos en distintos sectores de la ciudad.

“Fue un despliegue muy importante”, explicó Baggio, quien remarcó que el acompañamiento policial resulta clave para poder interceptar motos que circulan a alta velocidad o realizan maniobras riesgosas.

Qué pasará ahora con las motos secuestradas

Las motocicletas retenidas quedaron alojadas en el predio municipal y permanecerán a disposición del Juzgado de Faltas.

Para recuperarlas, los propietarios deberán pagar las multas correspondientes y además reemplazar los escapes no reglamentarios antes de volver a circular.

En paralelo, desde el municipio esperan que avance la modificación del código contravencional que permitiría mantener retenidos estos vehículos durante seis meses en casos vinculados a conducción temeraria y disturbios reiterados.

El dato que sorprendió en medio de los controles

Aunque el operativo terminó con decenas de motos retenidas, hubo un dato que llamó la atención de los inspectores: no se detectaron alcoholemias positivas.

“Esto es algo que nunca había pasado”, destacó Baggio tras finalizar uno de los despliegues de tránsito más importantes de las últimas semanas en Neuquén.