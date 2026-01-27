La Municipalidad de Neuquén se prepara para implementar nuevas medidas con el fin de frenar las reuniones masivas de motos que causan ruidos molestos, alteran la seguridad vial y generan disturbios en la ciudad. La estrategia se enfocará en los eventos organizados, excluyendo las infracciones aisladas del tráfico cotidiano.

El objetivo de la medida es disuadir las concentraciones ilegales de motos, especialmente aquellas que incluyen comportamientos peligrosos como escapes libres y conducción bajo efectos del alcohol. La propuesta establece sanciones más severas para los involucrados, que incluyen la retención de los vehículos por plazos de entre seis meses y un año, con el fin de eliminar esta práctica de forma contundente.

Además, el proyecto, que se enviará al Concejo Deliberante, busca modificar la ordenanza actual y establecer penas adicionales para quienes promuevan o participen en estos encuentros. Las nuevas sanciones implican la inmovilización de motos y autos que se utilicen en juntadas ilegales, especialmente aquellas relacionadas con comportamientos que violen las normativas de seguridad vial.

Este anuncio llega tras el incidente ocurrido el 27 de diciembre, cuando más de 200 motos se concentraron en el centro de Neuquén, causando gran ruido y alterando la paz pública. Agrupaciones como Stunt Neuquén y Stunt Oeste, involucradas en estos encuentros, ya enfrentan denuncias penales por sus acciones en este tipo de eventos masivos.