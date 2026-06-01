Como parte del Plan de Invierno ya en marcha, el ministerio de Salud de la provincia informó que se está registrando un aumento constante por enfermedades respiratorios en todo Neuquén, es por eso que convocan a la comunidad a no demorar la vacunación antigripal.

Desde esta semana, una de las novedades centrales de la campaña es la reducción de la edad mínima para vacunarse de las personas mayores: ahora todas las personas de 60 años en adelante pueden acceder a la vacuna antigripal de forma gratuita y libre en cualquier establecimiento público de la provincia.

Una vacuna más accesible

Se mantienen además los grupos priorizados: personal de salud y esencial, personas gestantes en cualquier etapa del embarazo y puérperas, niños y niñas de entre 6 y 24 meses; y personas de 2 a 59 años con factores de riesgo como diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas e inmunocompromiso.

Desde Salud insisten con la urgencia de vacunarse ahora, antes de que la circulación viral alcance su momento más alto, es la medida más efectiva para reducir el impacto de la temporada de gripe.

Vacunación de 8 a 20

Además de los hospitales, la vacunación antigripal está disponible en horario extendido de 8 a 20, en los centros de salud. En Neuquén capital, Confluencia atiende de lunes a sábados; Villa Florencia, los lunes, miércoles y viernes; Valentina Norte Rural, de lunes a viernes; y Valentina Sur, de lunes a sábados, excepto los jueves.

También vacunan Almafuerte los martes, jueves y sábados; Parque Industrial y San Lorenzo Sur los martes, miércoles y jueves; Sapere los lunes, miércoles y sábados; y Colonia Rural Nueva Esperanza los martes, miércoles, jueves; y los sábados cada 15 días.

Qué virus está circulando

La vigilancia epidemiológica confirma que el virus predominante en el territorio es el de la gripe, con una marcada circulación de la variante Influenza H3N2. Si bien esta variante presenta mayor transmisibilidad, las autoridades aclararon que no se registran variaciones en los niveles de gravedad ni de letalidad respecto de temporadas anteriores.

Sin embargo, el incremento en el volumen de consultas pone en relieve la importancia de anticiparse con la vacuna antes de que el período invernal alcance su pico.