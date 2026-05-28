Argentina avanzó en un nuevo acuerdo internacional para fortalecer la producción regional de vacunas antigripales. La iniciativa fue impulsada junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la compañía internacional CSL Seqirus y la firma argentina Sinergium Biotech.

El convenio permitirá ampliar la fabricación local de vacunas contra la influenza y consolidar al país como proveedor estratégico para América Latina y el Caribe. Según se informó oficialmente, la producción estará destinada al abastecimiento regional a través del Fondo Rotatorio de la OPS.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el acuerdo fortalecerá la capacidad nacional de producción de vacunas de alta complejidad y mejorará el acceso regional a dosis antigripales. El ministro Mario Lugones destacó el alcance estratégico del entendimiento.

La iniciativa contempla la incorporación de una plataforma de producción celular para vacunas contra influenza, una tecnología utilizada para mejorar tiempos de respuesta y capacidad de fabricación ante escenarios sanitarios complejos.

Datos difundidos por la OPS indican que Argentina ya cubre cerca del 50% de la demanda regional de vacunas contra influenza adquiridas mediante el Fondo Rotatorio, cuando anteriormente esa participación rondaba el 8%. Además, el nuevo esquema permitió reducir costos regionales de adquisición.

El acuerdo también busca fortalecer la preparación regional frente a posibles pandemias y garantizar un suministro sostenido de vacunas para los países de América y el Caribe.

Actualmente, la vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y está destinada especialmente a grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades preexistentes.