En minutos y sin bajar del auto: Neuquén aplicó 19 mil vacunas en una semana

Con la estrategia del AutoVac, Neuquén logró superar en un 37,1% las dosis aplicadas en la Semana de la Vacunación en las Américas del año pasado. Del 25 de abril al 2 de mayo se colocaron un total de 19.342 vacunas, a diferencia de 2025, cuando se aplicaron 14.104.

A través del Ministerio de Salud, la Provincia facilita la accesibilidad a la vacunación para que las personas puedan vacunarse en los centros de salud, hospitales, escuelas, ferias, fiestas populares, y ahora también en las calles y rutas.

AutoVac fue un éxito que se vivió en las principales rutas y calles de la Provincia, donde los neuquinos pudieron parar para vacunarse desde la comodidad de sus vehículos y seguir, así como en los hospitales y centros de salud y actividades alusivas.

De qué se trata el AutoVac

AutoVac consistió en un dispositivo instalado en las principales rutas o calles de la Provincia para que la comunidad pare, se vacune y siga. El puesto principal se instaló en el puente carretero Neuquén-Cipolletti, en el ingreso a la provincia de Río Negro, donde se colocaron 528 dosis en un solo día.

A estas se sumaron 350 dosis en el expeaje de Centenario y 250 en el acceso al Aeropuerto Internacional Presidente Perón (coordinado por la Cooperativa CALF), alcanzando un total de 1.128 vacunas aplicadas.

Ese mismo día también se colocaron 96 vacunas en la Terminal de Ómnibus de Neuquén, 52 Senillosa y 53 en San Patricio del Chañar.

El puesto principal en la zona del ex peaje tuvo una gran concurrencia donde personas adultas mayores y embarazadas pudieron acceder a vacunas del calendario nacional de manera ágil y desde la comodidad de sus vehículos; incluso hubo quienes se acercaron a pie a completar su esquema de vacunación.

También hubo AutoVac en la estación de servicio YPF de Las Lajas; en la caminera de Zapala; en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes; en la caminera de Piedra del Águila; en la Ruta 237 de Picún Leufú; en el monumento a La Última Cena de Cutral Co; y en la caminera Plaza Huincul, por mencionar algunos. Además, durante la Semana de la Vacunación los equipos de salud neuquinos realizaron distintas actividades para fortalecer la vacunación en cada rincón de la Provincia.

“Tuvimos una muy buena recepción de los adultos mayores a quienes les resultó muy práctico”

La directora provincial de Gestión de la Salud, Mariana Casullo afirmó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM55O: “Estamos muy contentos con la iniciativa, tuvimos muy buena aceptación de los adultos mayores a quienes les resultó muy práctico”.

“Empezamos con estas modalidades adaptándonos a la modernidad, creo que la gente en Neuquén quiere vacunarse y Salud debe estar a disposición para que la gente pueda hacerlo”, dijo.

Por otro lado, la funcionaria afirmó a propósito del reparto de vacunas por parte del Gobierno nacional que “cambió la lógica de distribución y ahora se mandan segmentadas las vacunas, eso genera un retraso en los tiempos”.

“Cuando no tenes disponibilidad todos los días se genera cierto retraso en la vacunación, eso pasa y por eso implementamos la medida del AutoVac”, cerró Casullo.



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