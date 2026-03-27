La Municipalidad de Neuquén avanza con la obra de remodelación de la Avenida Mosconi y desde este sábado 28 de marzo comenzará una nueva etapa clave: la intervención en el sector que conecta con los puentes carreteros hacia Cipolletti.

En ese marco, la subsecretaria de Infraestructura del municipio, Mariel Bruno, brindó detalles en el programa "La Primera Mañana" que se emite por AM550, donde confirmó que los trabajos en el acceso a los puentes comienzan este fin de semana y que implicarán cambios importantes en la circulación.

Según explicó la funcionaria, el corte será inicialmente en el sentido de salida desde Neuquén hacia Cipolletti, afectando la colectora de la avenida por un plazo estimado de 60 días. Durante ese período, los conductores deberán utilizar desvíos para poder acceder al puente carretero conocido como “puente viejo”.

Los automovilistas que circulen en sentido Oeste-Este deberán desviarse antes del ingreso al puente, girando por calle Aguado y continuando por Lázaro Martín, continuación de Obrero Argentino. Como alternativas, también podrán utilizar calles como Río Uruguay y Lules, que fueron recientemente asfaltadas para absorber el mayor caudal de tránsito. “Vamos a tener esa obra por 60 días y queda impedida la circulación en ese tramo, pero todos los vehículos van a poder seguir accediendo al puente mediante los desvíos previstos”, explicó Bruno.

La intervención forma parte de la denominada etapa 6 del proyecto, que busca integrar la Avenida Mosconi con los puentes carreteros. Al igual que en el tramo central, entre Gatica y Linares, los trabajos se realizarán las 24 horas, con el objetivo de cumplir el plazo total de ejecución, estimado en 12 meses.

Desde el municipio señalaron que, una vez finalizada esta primera etapa, habrá un período sin interrupciones y luego se avanzará con nuevos cortes, incluyendo el sentido contrario desde Cipolletti hacia Neuquén, previsto dentro de unos 90 días. En paralelo, continúa vigente el corte en el tramo central de la avenida, por lo que la ciudad tendrá simultáneamente dos sectores con tránsito restringido en zonas de alta circulación.

Avance de obra en cifras

De acuerdo a datos difundidos por el Ejecutivo local, durante el primer mes de trabajo ya se intervinieron 2,4 kilómetros de la traza. Las tareas incluyeron un importante movimiento de suelo, equivalente a nueve piletas olímpicas, y la remoción de asfalto comparable a once edificios de tres pisos.

Además, se avanzó en el reciclaje de mobiliario urbano, recuperando luminarias, columnas, luces LED y estructuras semafóricas para su reutilización en otros puntos de la ciudad.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los conductores planificar los viajes con anticipación y salir al menos diez minutos antes, debido a las demoras que podrían generarse por los desvíos y la reducción de carriles.

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