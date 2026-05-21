Está operativa la planta compresora que potenciará el Gasoducto Cordillerano que brindará gas natural a distintas ciudades de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Se trata de una obra clave cuya terminación fue impulsada meses atrás por los gobernadores Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck e Ignacio Torres.

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti expresó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “había un problema ya que no había factibilidad de gas, en la medida en que no se hiciera la planta compresora en Río Senguer, no había forma de poder inyectar fluidos”.

“La decisión de los gobernadores para que se hagan las obras generó que se pueda trabajar en la planta compresora y que permita tener nuevas factibilidades. En San Martín, al día de la fecha y con conexiones reales y todo terminado, hay 250 nuevas y 1.000 en trámites”, sostuvo el jefe comunal.

Por otro lado, el funcionario comentó que “ahora no hay problemas de factibilidad de gas, que generó problemas en el pasado”.

A propósito del rol de la empresa Camuzzi, el funcionario indicó: “Trabaja en las condiciones para encontrar clientes, hoy no hay problemas de gas en lo que tiene que ver con el Gasoducto Cordillerano, eso es algo muy importante para la región y para quienes hacen desarrollos inmobiliarios”.

“Todos sabemos lo que está sucediendo en la Provincia, pero se puede tener crecimiento que no vaya acompañado de infraestructura, en este caso un tema central como el gasoducto que se ha solucionado”, manifestó Saloniti.

Finalmente, Carlos Saloniti fue consultado en la entrevista acerca del nuevo régimen de Zona Fría que ayer obtuvo media sanción en Diputados y que quita subsidios al gas natural a diferentes provincias del país, entre las cuales se encuentra Neuquén.

Dijo en ese sentido que quiere analizar el proyecto en profundidad para evaluar los pasos a seguir, más allá de que aun falta que la iniciativa se apruebe también en el Senado.

La entrevista completa