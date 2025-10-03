Salud de Carlos Saloniti: qué dice el último informe

Luego de actividades en Neuquén Capital, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, tuvo que ser internado en la Clinica San Agustín. En la misma, le realizaron estudios médicos preventivos. En horas de la noche, el municipio sacó un comunicado donde informó las novedades de la salud del jefe comunal.

Según el informe, Saloniti fue intervenido quirúrgicamente luego de que se le detectara una obstrucción renal. El jefe comunal se recupera satisfactoriamente y permanecerá internado en el mismo centro privado de la capital.

"El diagnóstico médico se confirmó luego de los estudios realizados durante este viernes, una vez que el intendente ingresó a la clínica tras sufrír una descompensación.

Saloniti se encontraba en la ciudad de Neuquén donde cumplió una intensa agenda oficial que incluyó reuniones con el gobernador Rolando Figueroa. Fue trasladado esta mañana a la mencionada clínica luego de presentar síntomas de descompensación".