Septiembre marcará un cambio en la Gran Avenida

Después de varios meses de trabajos, la transformación de la Gran Avenida se prepara para dar un paso clave. La Municipalidad de Neuquén confirmó que durante septiembre comenzará a habilitarse el tránsito en los primeros sectores intervenidos, una medida que permitirá recuperar la circulación mientras la obra continúa avanzando.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó en una entrevista con AM550 que el primer tramo que volverá a recibir vehículos será el comprendido entre Gatica y Leguizamón.

"Tenemos previsto subir autos a la ruta para septiembre, primero en las cuadras entre Gatica y Leguizamón", señaló.

La funcionaria adelantó además que ese mismo mes los trabajos llegarán hasta el sector del Puente Carretero, donde la intervención se concentrará principalmente en las colectoras.

También volverán a abrir cruces importantes

La recuperación del tránsito no será el único cambio previsto para las próximas semanas.

Bruno informó que, a medida que avance la obra, distintos cruces irán siendo habilitados nuevamente para mejorar la conexión entre los barrios y facilitar los desplazamientos diarios.

"Los cruces se van a ir liberando porque tenemos que permitir la vinculación entre cuadra y cuadra", explicó.

En ese marco, confirmó que ya quedó normalizada la circulación en Don Bosco y Saturnino Torres, dos esquinas que permanecían afectadas por la ejecución de los trabajos.

Además, indicó que el próximo objetivo es liberar Leguizamón y avanzar con la apertura progresiva del denominado sector cuatro.

El pavimento sigue llegando a más barrios

Mientras la Gran Avenida avanza hacia una nueva etapa, el plan de pavimentación continúa ejecutándose en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los frentes de obra más importantes se desarrolla en el sector del Círculo Policial, donde resta completar las últimas 30 cuadras.

Según precisó Bruno, el proyecto ya superó el 80% de ejecución y la intención es finalizarlo hacia fines de agosto.

Antes de colocar el asfalto definitivo, los equipos realizan revisiones de conexiones domiciliarias y del sistema pluvial para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

La funcionaria también confirmó que el plan de las 3.000 cuadras continúa avanzando en barrios como Confluencia, Valentina Sur, Islas Malvinas, Altos del Limay y Villa Ceferino, donde ya está en marcha el proceso licitatorio para pavimentar otras 30 cuadras.

Lluvias bajo seguimiento permanente

Las precipitaciones registradas en las últimas horas también obligaron a reforzar el monitoreo en los sectores donde actualmente hay obras en ejecución.

Bruno explicó que algunos cortes de calle generan acumulación de agua, aunque aclaró que la situación permanece controlada.

"Tenemos un poco más de agua en algunos sectores, pero en niveles aceptables. No hay puntos de inundación", afirmó.

La Municipalidad mantiene cuadrillas recorriendo la ciudad para supervisar el escurrimiento y evacuar el agua acumulada en los sectores intervenidos, mientras el pronóstico anticipa que las lluvias podrían continuar durante los próximos días.