La ex Ruta Nacional 22 ya comenzó lo que es una obra histórica para su transformación. A partir de este martes se iniciarán los primeros trabajos de fresado y desmontaje del material existente, por lo que permanecerá cortado el tramo comprendido entre Olascoaga y Chubut, manteniéndose habilitados los cruces transversales en ambas intersecciones.

Desde la Municipalidad de Neuquén solicitan a conductores circular con total precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y manejar con paciencia. Se recomienda especial atención al tránsito pesado.

La Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén informó que todo el material existente será reciclado y reutilizado. De esta manera, el arbolado urbano será reubicado, parte del terraplén se destinará a otros sectores de relleno, y se recuperarán elementos de iluminación, guard rail, semáforos y cartelería, por mencionar algunos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Ing. Alejandro Nicola, expresó:

"El inicio de esta obra marca un antes y un después en la planificación urbana de Neuquén. El gran pluvial que vamos a construir debajo de la avenida representa antes que nada una obra de seguridad para todos los neuquinos y una solución definitiva a los anegamientos que teníamos en el bajo”.

Destacó tanto la importancia de lo pluvial como la relevancia de la obra por su conectividad y movilidad urbana: “Estamos transformando la vieja ruta en una verdadera avenida urbana, pensada para todas las personas, para los peatones, ciclistas y conductores, y para el crecimiento ordenado de la ciudad”, expresó el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola.

Cómo será la obra

La intervención convertirá la actual traza en una avenida a nivel, amplia y segura, con diez carriles que ordenarán el tránsito en un eje estratégico de 14 kilómetros, desde Puente Carretero hasta el límite con Plottier. El nuevo diseño contempla cuatro carriles por sentido de circulación más un carril por sentido destinado a estacionamiento, garantizando mayor fluidez y reducción de los tiempos de viaje.

Además, el proyecto incorpora carriles exclusivos para transporte público y bicisendas de doble sentido en ambas manos, consolidando una apuesta real por la movilidad sustentable. “Es una obra urbana integral que rompe la histórica barrera entre el norte y el sur de la ciudad, mejora la infraestructura pluvial, renueva servicios y genera nuevos espacios verdes y recreativos”, destacó Nicola.

El desarrollo prevé la incorporación de espacios verdes equivalentes a 25 plazas, ampliación de veredas para favorecer la circulación peatonal, incremento del arbolado urbano y revalorización de los barrios aledaños.



Durante este 2026 se intervendrán:

* Tramo 4: desde Linares hasta Gatica (2,2km)

* Tramo 5: desde Primeros Pobladores hasta Linares (1,5 km)

* Tramo 6: desde Puente Carretero hasta Leales (600 metros)

La Municipalidad de Neuquén intervendrá la avenida en etapas para garantizar la viabilidad presupuestaria y operativa. Los tareas de fresado y desmontaje que comienzan el día miércoles 18 de febrero (entre Av. Olascoaga y Chubut) forman parte del Sector 4, que abarca el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica.

Este sector tiene una extensión de aproximadamente 20 cuadras, tomando la Avenida Olascoaga como eje central. La ejecución de este primer tramo está a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., quienes tienen un número de teléfono para consultas y reclamos de la obra: 299- 4018885.

Cabe recordar que los trabajos se ejecutarán las 24 horas del día, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y garantizando coordinación permanente con frentistas y comerciantes.

Mientras se intervenga el eje central, el tránsito será desviado por las colectoras actuales, manteniéndose habilitados cruces cada 400 metros. Una vez finalizada la parte central, se habilitarán los nuevos carriles para comenzar con la demolición de colectoras y la construcción de desagües, veredas, canteros y bicisendas.