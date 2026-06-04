La producción propia, los sabores regionales y la conexión con las raíces familiares son algunos de los pilares que sostienen la propuesta gastronómica de La Casa del Flaco, el tradicional restaurante ubicado en la zona rural de Centenario. Así lo expresó el chef internacional José Ortuño López durante una entrevista en el programa Tardes de Primera, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias.

Durante la charla, Ortuño López explicó que el emprendimiento nació a partir de una familia de productores y que hoy integra distintas actividades agropecuarias que abastecen al restaurante. “Somos productores de peras, manzanas, cerezas, almendras, nueces, ganadería porcina y alfalfa. Todo eso se procesa, se elabora y se comercializa en el restaurante”, señaló.

Los productos elaborados en la chacra forman parte de los platos que llegan a la mesa de los comensales.

El chef remarcó que trabajar con materia prima propia permite controlar cada etapa de producción y obtener sabores diferenciados. Entre las especialidades de la casa mencionó el jamón crudo artesanal, elaborado a partir de animales criados en el establecimiento y sometidos a un largo proceso de salado y maduración. También destacó el trabajo sobre carnes al fuego, una de las propuestas más buscadas por los visitantes.

Asimismo, sostuvo que la gastronomía debe poner en valor la identidad local. “La cocina internacional es el producto autóctono con técnicas y miradas actuales”, afirmó. En ese sentido, consideró que la Patagonia cuenta con recursos y paisajes únicos que la convierten en un destino gastronómico de relevancia.

La cocina al fuego y los productos regionales se destacan entre las propuestas más elegidas por los visitantes.

Finalmente, Ortuño López adelantó que el próximo 13 de junio se realizará una jornada especial de maridaje junto a una bodega neuquina, con un menú diseñado para acompañar distintas variedades de vinos regionales. La propuesta incluirá productos elaborados en el propio establecimiento y platos inspirados en la cocina patagónica.

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