Neuquén capital suma un nuevo frente de obra con impacto directo en el acceso a la vivienda. La Provincia financiará la construcción de 249 casas en la Meseta, a través de un proyecto que demandará una inversión total de $24.065 millones y que ya comenzó a tomar forma con la firma de un convenio clave.

La iniciativa se enmarca dentro del plan Neuquén Habita y busca dar respuesta a una de las demandas más persistentes en la Capital: la posibilidad concreta de acceder a un hogar propio dentro de un desarrollo urbano planificado.



Ramón Fernández, secretario general del Centro de Empleados de Comercio

El legislador provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Fernández habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de esta iniciativa.

En primer lugar explicó: “Tenemos muchos terrenos a través del Foro de la Meseta, que es una entidad integrada por varias cooperativas que han reunido requisitos formales para llevar adelante este convenio, que es un cofinanciamiento con quienes ya tienen su lote. Van a poner en garantía lo que sería el pago de lo que se hará en dos etapas, pudimos lograr esto donde entran compañeros de la cooperativa e integrantes del Foro y de otras entidades”.

En ese sentido continuó: “Se fue cediendo todo al Instituto Municipal de la Vivienda para hacer loteos con servicios, se da una solución directa al beneficiario que paga la infraestructura y no el terreno”.

“En julio se larga la construcción de la primera etapa”, dijo Fernández.

Por otro lado, el funcionario manifestó que “hoy un compañero que pagó su lote no va a abonar más de $500.000 por mes para la ejecución de la obra”.

“Todos los lotes tienen sus servicios correspondientes para ser habitados una vez que estén las casas. La gente cuando ingresa tiene la posibilidad de construir y la que no puede tendrá este financiamiento”, cerró Ramón Fernández.

La entrevista completa