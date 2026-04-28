La ciudad de Neuquén suma un nuevo frente de obra con impacto directo en el acceso a la vivienda. La Provincia financiará la construcción de 249 casas en la Meseta, a través de un proyecto que demandará una inversión total de 24.065 millones de pesos y que ya comenzó a tomar forma con la firma de un convenio clave.

La iniciativa se enmarca dentro del plan Neuquén Habita y busca dar respuesta a una de las demandas más persistentes en la capital: la posibilidad concreta de acceder a un hogar propio dentro de un desarrollo urbano planificado.

Un proyecto que empieza a tomar forma

El acuerdo fue firmado entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y la Cooperativa Mercantiles de Neuquén Capital, que tendrá a su cargo la organización y ejecución del proyecto.

Bajo el nombre “249 Viviendas Balcón de la Ciudad”, el desarrollo se levantará en dos sectores de la Meseta y estará dirigido a familias de los distritos 2 y 5.

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset, destacó el alcance del convenio.

“Empezar a concretar sueños de cientos de neuquinos que están esperando su oportunidad desde hace años”, expresó Ousset.

Cómo se van a construir

El plan prevé dos etapas bien definidas:

Primera etapa: 135 viviendas en el Distrito 2, con una inversión de $13.409 millones.

135 viviendas en el Distrito 2, con una inversión de $13.409 millones. Segunda etapa: 114 viviendas en el Distrito 5, con una inversión de $10.655 millones.

El plazo estimado de ejecución es de 24 meses.

Las viviendas tendrán dos modelos: unidades de uno y dos dormitorios, pensadas para adaptarse a distintas realidades familiares dentro de un mismo esquema urbano.

Un sistema de financiamiento que busca sostener el proyecto

El esquema combina aportes del Estado con inversión privada. La Provincia otorgará financiamiento a la cooperativa, que luego canalizará créditos individuales a cada familia adjudicataria.

“Este convenio representa un crédito que nosotros estamos entregando a la entidad intermedia, la cooperativa de Mercantil, y a través de ella, los créditos individuales a las 249 familias”, explicó la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio.

Los fondos públicos serán recuperados a través de esos créditos, mientras que los beneficiarios deberán realizar aportes que permitirán sostener la ejecución de la obra.

La Meseta, otra vez en el centro del desarrollo

El proyecto se integra a una planificación más amplia impulsada desde el Foro de la Meseta, que viene trabajando en propuestas urbanas para ese sector de la ciudad.

Además de la construcción de viviendas, el enfoque incluye infraestructura y ordenamiento, con la intención de consolidar nuevos barrios con servicios y proyección a largo plazo.

Un modelo que se expande

El plan Neuquén Habita tiene como meta generar 20 mil soluciones habitacionales en 44 localidades de la provincia, entre viviendas y lotes con servicios.

Este nuevo desarrollo en la capital se suma a esa estrategia y marca un avance concreto en uno de los puntos más sensibles para miles de familias: pasar de la espera a una posibilidad real.

En ese camino, la articulación entre organismos provinciales, cooperativas y organizaciones sociales aparece como el eje que permite que proyectos de esta escala comiencen a materializarse.