“Neuquén Habita” es un ambicioso plan habitacional que prevé el desarrollo de 20.000 soluciones en dos años en toda la provincia. Con una inversión de 450 millones de dólares y el trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento, mutuales y sindicatos, la propuesta que presentó el gobernador Rolando Figueroa en diciembre incluye la construcción de viviendas y el desarrollo de lotes con servicios y mensuras, entre otros proyectos.

En la ciudad capital, “Neuquén Habita” tiene en marcha o a punto de iniciarse 10.473 soluciones habitacionales. Los proyectos incluyen 590 viviendas unifamiliares y otras 306 multifamiliares; 2.796 servicios domiciliarios y regularizaciones; 3.551 mensuras; 2.600 regularizaciones de asentamientos y 630 lotes con servicios. Además, ya se entregaron 172 viviendas, lo que hace un total de 10.645 soluciones habitacionales.

A partir de un convenio específico con la municipalidad de Neuquén que forma parte de “Neuquén Habita”, se ejecutarán 306 viviendas multifamiliares; y se harán 2.600 regularizaciones de asentamientos, que incluyen el financiamiento provincial de redes de agua, cloacas y gas faltantes en La Familia; y la compensación de financiamiento de servicios de los asentamientos 2 de Mayo, 7 de Mayo, Peumayén y Nueva Jerusalén, con Pacífica, Juvenil y El Morro. Además, se entregarán 630 lotes con servicios, que contarán con financiación provincial y serán ejecutados por IMUH.

Por otra parte, ya hay 340 viviendas en ejecución, que incluyen 32 para adultos mayores, centro de día y pileta; 96 del Foro de la Meseta; 102 en Cuenca XV (de las cuales 50 ya fueron entregadas); 8 autogestivas para mujeres; 64 en Cuenca XV intermedia; y 38 dispersas de alta vulnerabilidad.

Además, hay 60 viviendas en proceso de adjudicación, que son para beneficiarios de alta vulnerabilidad. Otras 190 están en proceso de licitación, entre las que se encuentran 56 dúplex sobre platea existente; 14 viviendas sobre platea existente; 88 viviendas en Cuenca XV intermedia; y 32 dispersas de alta vulnerabilidad.

En lo que respecta a redes de servicios domiciliarios y regularizaciones, hay 968 servicios en ejecución. El detalle incluye la red de agua, cloacas, eléctrica e iluminación para 64 lotes en Cuenca XV intermedia Sector 1; red eléctrica e iluminación para otros 39 lotes en Cuenca XV intermedia; red eléctrica e iluminación para 124 lotes en Cuenca XV intermedia Sector 3; contrato de proyecto de nexo de agua para 130 lotes en sectores 2 y 7 de Mayo; y red de gas para 35 familias del sector La Roca.

También comprende la ampliación de la red de gas en las manzanas 3 y 4 del sector PIN para 60 familias; la ampliación de la red eléctrica de baja tensión en las manzanas 13, 16 y 18 de Ruca Antu para 100 familias; el acondicionamiento del terreno y trazado vial en los sectores Unión (125 familias) y El Trébol I (175 familias); y la construcción de cerco y base de tanque para la conexión a la red de agua potable en el sector Mapu Mew, Cañadón y barrio 7 de Mayo, que beneficia a 116 familias.

Para otros 1.828 servicios están en proceso los proyectos ejecutivos. Se trata del movimiento de suelos para la conformación de lotes en Ruca Antu; las redes de media tensión en los sectores Choconcito, San Antonio II, El Trébol II y la calle El Centeno; las rasantes para las redes de agua y cloacas en Las Flores; las rasantes pre configuración y delimitación sector Ruca Antu; y las rasantes y red cloacal en Itatí.

En el caso de las mensuras, hay 2.880 en ejecución, con 19 expedientes en trámite de visado municipal; y 631 en proceso de contratación en lotes de Cuenca XVI intermedia, con indicador urbano modificado por ordenanza.

Los primeros proyectos que se presentaron en diciembre

En diciembre, durante la presentación del plan, se conocieron los primeros proyectos, de los cuales algunos ya se finalizaron, otros están en ejecución y los restantes por iniciar. La primera tanda incluía la construcción de 116 viviendas con financiación mixta y otras 32 para adultos mayores en Plaza Huincul y, en Chos Malal, la mensura de 331 lotes, el desarrollo de servicios y la construcción de 81 viviendas y otras 32 para adultos mayores.

En Zapala, los primeros proyectos alcanzan la mensura de 50 lotes, el desarrollo de servicios y la construcción de 62 viviendas y otras 32 para adultos mayores. En San Martín de los Andes, la mensura y desarrollo de 30 lotes con servicios; la construcción de 46 viviendas y otras 32 para adultos mayores; y la ejecución de un proyecto de integración socio urbana para 231 familias en La Cantera.

En Aluminé, las primeras propuestas comprenden el desarrollo de 145 lotes con servicios; en Aguada San Roque, 4 viviendas y 20 mensuras; en Andacollo, mensuras, servicios y 21 viviendas; en Bajada del Agrio, 4 viviendas; en Buta Ranquil, la mensura de 30 lotes; en Caviahue-Copahue, 20 viviendas; en El Huecú, 16; en Barrancas, 7; en Chorriaca, 5 y en El Cholar, 3.

En El Sauce, entre los primeros proyectos se incluye la mensura de 15 lotes y la ejecución de 5 viviendas; en Coyuco-Cochico, 5 casas; en Huinganco, la mensura de 35 lotes y el servicio de gas; en Las Coloradas, 36 lotes con servicios y 10 viviendas; en Las Lajas, 57 lotes con servicios; y en Las Ovejas, 41 lotes con servicios.

En Loncopué, las primeras iniciativas comprenden 128 lotes con servicios; en Los Catutos, la mensura de 20 lotes y la construcción de 8 viviendas; en Los Chihuidos, la mensura de 40 lotes y la ejecución de 4 viviendas; en Guañacos, 6 viviendas; en Los Miches, 7; en Manzano Amargo, 5; en Octavio Pico, 5; en Paso Aguerre, 5; en Pilo Lil, 5; y en Quili Malal, 3.

Además, los primeros proyectos incluyen la mensura de 22 lotes y la construcción de 5 viviendas en Mariano Moreno; 60 lotes con servicios y 32 viviendas para adultos mayores en Piedra del Águila; 36 viviendas multifamiliares en Villa La Angostura; la mensura de 198 lotes y 4 viviendas en Ramón Castro; 32 viviendas para adultos mayores en Rincón de los Sauces; y la mensura y el desarrollo de 179 lotes con servicios y la ejecución de 52 viviendas en Senillosa.

En Villa Pehuenia-Moquehue, se incluye la mensura de 136 lotes en parque industrial y 11 en Villa Traful; en Varvarco, servicios para 17 lotes y la ejecución de 7 viviendas; en Villa Curí Leuvú, 7 viviendas; en Sauzal Bonito, 4; en Villa del Nahueve, 5; y en Villa del Puente Picún Leufú, 4.