Un boom de ventas con denuncias que generan alarma

El bazar chino que se convirtió en furor en la ciudad de Neuquén, con filas que llegaron a extenderse por más de dos cuadras, quedó en el centro de una fuerte polémica por graves denuncias laborales y de seguridad. Mientras miles de personas ingresan a diario para aprovechar precios bajos y promociones, puertas adentro se expone un escenario que generó indignación, preocupación y rechazo.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) denunció condiciones que calificó como “gravísimas” y pidió la intervención inmediata de los organismos de control. Las acusaciones apuntan tanto a la explotación laboral como a serias falencias edilicias en un edificio de tres pisos con altísima circulación de público.

Jornadas extensas, empleados sin registrar y castigos económicos

Según lo denunciado por el sindicato y confirmado por la Secretaría de Trabajo, los empleados cumplen jornadas de hasta 12 horas diarias, de lunes a lunes, con un solo franco semanal. No existe registro de horarios ni control de ingresos y egresos.

El secretario de Trabajo de Neuquén, Pablo Castillo, detalló en diálogo con AM550:

“Nos llamó el horario: 12 horas por día de lunes a lunes, tienen un franco, pero no tienen ningún control de ingresos y egresos con planilla de horarios”, señaló.

Castillo también advirtió sobre una situación que generó fuerte repudio:

“Algo que encontramos atípico: los trabajadores no pueden salir a comer, y si salen a comer tiene que pagar una multa, de 15 mil pesos, según mencionó un trabajador”, advirtió el funcionario.

Riesgos edilicios que encendieron todas las alertas

Las condiciones de seguridad e higiene fueron uno de los puntos más críticos detectados durante la inspección oficial. Según confirmó la Secretaría de Trabajo, el local no cuenta con plan de evacuación en caso de incendio, no tiene cartelería adecuada, carece de botiquín de primeros auxilios y posee extintores con fecha vencida, pese a haber abierto recientemente.

Pablo Castillo fue contundente en AM550:

“No tiene plan de evacuación en caso de incendio (…) no tiene botiquín de primeros auxilios, cuentan con un solo baño para el personal (…) extintores con fecha vencida, lo que llamó la atención ya que recién abren”, dijo sorprendido.

En total, se declararon 17 trabajadores más dos titulares, todos compartiendo un único sanitario.

Humo, fallas eléctricas y ventas que no se detuvieron

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Fernández, reveló un episodio que elevó aún más la preocupación. En diálogo con AM550, relató:

“Nos preocupaba de sobremanera lo que estaba sucediendo dentro del comercio, sobre todo por una caja de electricidad que emanó humo, y no hay salida de emergencia, son cosas gravosas”.

Fernández agregó que, pese a la situación, el local continuó operando con normalidad:

“Se produjo en el piso de abajo y, como no tienen ventilación, el humo sube, se cortó la luz y empezaron a cobrar con manualmente, con calculadoras. No suspendieron las ventas”, se lamentó.

Jóvenes trabajadores y condiciones indignas

Desde el sindicato remarcaron que la mayoría del personal está compuesto por jóvenes que se insertan por primera vez en el mercado laboral. Las condiciones en las que trabajan fueron calificadas como inaceptables.

Ramón Fernández sostuvo en AM550:

“Hay un solo baño para 17 personas, no tienen dónde comer, les cobran 15 mil pesos para salir a comer. Es gravísimo”.

Y agregó:

“Son todos chicos jóvenes que están saliendo al mundo del trabajo, con una irregularidad en los espacios de trabajo”.

Inspección, plazos y posible clausura

La Secretaría de Trabajo informó que otorgó un plazo de 24 horas para presentar la documentación faltante vinculada a seguridad e higiene. De no cumplir, el local podría ser clausurado.

Castillo explicó:

“Hoy a las 9 deben entregar toda la documentación. Si no lo presentan, a las 11 lo vamos a clausurar”.

Desde el Municipio indicaron que la habilitación comercial y la memoria técnica de seguridad están firmadas por un profesional y verificadas en lo que respecta a la competencia municipal, aunque las irregularidades laborales y de seguridad detectadas siguen bajo análisis.

Repudio social y exigencia de controles

El caso generó un fuerte impacto entre consumidores y trabajadores del sector comercial. La combinación de un comercio masivo, condiciones laborales denunciadas como abusivas y riesgos edilicios evidentes encendió una señal de alarma en la ciudad.

El reclamo es claro: controles urgentes, sanciones ejemplares y protección efectiva para quienes trabajan y para quienes ingresan a comprar. Mientras tanto, el bazar que fue furor quedó envuelto en una polémica que expone el lado más oscuro del boom comercial.