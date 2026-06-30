Trekking en raquetas: el producto que ofrece Primeros Pinos en plena temporada invernal

La temporada de invierno suma una nueva propuesta para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y paisajes únicos en la provincia del Neuquén los días 12 y 18 de julio. Las empresas habilitadas Buraleo Expediciones y Cicloturis Travel organizan una experiencia de trekking con raquetas de nieve en Primeros Pinos, uno de los escenarios más atractivos de la precordillera neuquina.

La actividad propone descubrir una forma diferente de recorrer la nieve a través de una caminata de baja dificultad, ideal para quienes desean iniciarse en este tipo de travesías. El recorrido transcurre entre bosques de araucarias hasta llegar a una cascada congelada, donde los participantes realizan un descanso para disfrutar del paisaje, tomar fotografías y compartir tortas fritas caseras acompañadas de chocolate caliente.

La excursión comienza a las 9.30 con la salida desde la ciudad de Neuquén hacia Primeros Pinos. Una vez en el lugar, los guías brindan una charla introductoria sobre el uso de las raquetas y las técnicas básicas para desplazarse sobre la nieve antes de iniciar la caminata. El regreso a la capital neuquina está previsto para las 21.30.

La propuesta incluye traslado ida y vuelta desde Neuquén capital, guías habilitados con certificaciones internacionales en rescate y primeros auxilios, provisión de raquetas y bastones, seguro de accidentes personales y asistencia previa al viaje.

El cupo es limitado a 15 participantes y el valor de la expedición es de $190.000 por persona. Además, las empresas ofrecen promociones con distintas entidades bancarias y opciones de financiación. En caso de condiciones meteorológicas adversas, el itinerario podrá modificarse priorizando la seguridad de los asistentes.

Para participar se recomienda contar con indumentaria adecuada para actividades invernales, incluyendo botas de trekking, ropa térmica, campera impermeable, guantes, gorro, lentes de sol y mochila con agua.

Un paisaje privilegiado

Ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de Zapala, sobre la Ruta 13, Primeros Pinos es uno de los paisajes más característicos de la precordillera neuquina. Rodeado de araucarias, arroyos, mallines y montañas, durante el invierno el paraje se transforma en un escenario ideal para disfrutar de actividades al aire libre y contemplar algunos de los paisajes nevados más emblemáticos de la Provincia.





