La temporada de nieve 2026 ya comenzó en Neuquén y los distintos centros de esquí y parques recreativos de la provincia se preparan para recibir a miles de visitantes con una oferta renovada de servicios, infraestructura y actividades. Desde Villa La Angostura hasta el norte neuquino, los complejos presentan mejoras que apuntan a fortalecer la experiencia de quienes eligen disfrutar del invierno en la cordillera.

La temporada invernal 2026 combina deportes de nieve, naturaleza y propuestas recreativas en distintos destinos de la provincia.

Entre las principales novedades se destacan las inversiones realizadas en Cerro Bayo, Chapelco y Caviahue Ski & Resort, donde se incorporaron nuevos medios de elevación, mayor capacidad de producción de nieve artificial, equipamiento renovado y mejoras en las pistas. Además, varios centros ampliaron su oferta gastronómica, modernizaron espacios de servicios y sumaron propuestas recreativas para familias, principiantes y esquiadores experimentados.

La oferta también incluye alternativas como el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, el Parque Recreativo El Llano, en Andacollo, y Lago Hermoso Ski, que ya comenzó a recibir visitantes gracias al funcionamiento de su sistema de nieve artificial. Caminatas con raquetas, tubing, trineos, trekking sobre nieve, clases de esquí y snowboard forman parte de las actividades disponibles durante toda la temporada.

Desde Villa La Angostura hasta el norte provincial, Neuquén consolida su propuesta como uno de los principales destinos de nieve de la Patagonia.

Con esta amplia variedad de propuestas, Neuquén busca reafirmar su posición como uno de los principales destinos de nieve de la Patagonia, ofreciendo experiencias para todos los públicos y potenciando el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno.