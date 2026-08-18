El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 18 de agosto una jornada con temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana, pero con un marcado ascenso térmico hacia la tarde en distintos puntos de la provincia de Neuquén.

Entre las localidades analizadas, Zapala tendrá la temperatura mínima más baja, con 1°, mientras que San Martín de los Andes alcanzará la máxima más alta, con 15°. En Neuquén Capital, el termómetro llegará a 12° durante la tarde.

El escenario estará acompañado por cielos despejados o algo nublados y vientos leves a moderados, principalmente del Oeste. No se pronostican precipitaciones para las cuatro ciudades durante la jornada.

Neuquén Capital tendrá una mañana fría y una tarde de 12 grados

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará despejada y con 4°, mientras que el viento soplará del Oeste entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, la temperatura descenderá hasta los 3°, con cielo algo nublado y viento del Oeste de entre 13 y 22 km/h.

La situación cambiará durante la tarde: la temperatura llegará a una máxima de 12°, con cielo algo nublado y viento del Oeste en la misma intensidad.

Por la noche, el cielo volverá a estar despejado y la temperatura rondará los 10°. El viento continuará del Oeste, entre 13 y 22 km/h.

La diferencia entre la temperatura mínima y la máxima será de 9 grados, una amplitud térmica que marcará la jornada.

Zapala tendrá la mínima más baja de la jornada

En Zapala, el frío se sentirá con mayor intensidad. El SMN anticipa 2° durante la madrugada y una temperatura mínima de apenas 1° durante la mañana.

El cielo estará algo nublado y el viento será inicialmente del Noroeste, para luego rotar al Oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante las primeras horas.

Por la tarde llegará el principal ascenso térmico, con una máxima de 14°, cielo algo nublado y viento del Oeste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta 10° y el viento rotará al Sudoeste, manteniéndose entre 13 y 22 km/h.

San Martín de los Andes tendrá la máxima más alta

En San Martín de los Andes, la jornada comenzará con 3° y cielo algo nublado tanto durante la madrugada como durante la mañana.

El viento soplará del Oeste entre 7 y 12 km/h en las primeras horas y aumentará su intensidad durante la tarde.

El momento más agradable llegará por la tarde, cuando la temperatura alcance los 15°, la máxima más alta entre las localidades consideradas en el pronóstico. El cielo estará mayormente nublado y el viento será del Oeste, entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura bajará hasta 7°, con cielo algo nublado y viento del Sudoeste.

Chos Malal tendrá una máxima de 13 grados

En Chos Malal, la madrugada será despejada y comenzará con 3°, acompañada por viento del Noroeste de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado y la temperatura será de 2°, con viento del Oeste de entre 13 y 22 km/h.

La tarde mostrará un importante ascenso térmico: la máxima llegará a 13°, con cielo algo nublado y viento del Oeste.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta 8° y el viento será del Noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.