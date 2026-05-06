El reciente caso confirmado de hantavirus en Bariloche, con un paciente internado en terapia intensiva y su familia en aislamiento preventivo, llevó al Ministerio de Salud de Río Negro a reforzar las recomendaciones oficiales para evitar contagios. La cartera sanitaria subrayó que el virus es transmitido principalmente por el ratón colilargo, presente en la Patagonia, y que la infección puede producirse al inhalar partículas contaminadas en ambientes cerrados o al tener contacto directo con secreciones de roedores.

Las autoridades recordaron que los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolores musculares, cefalea, náuseas y dolor abdominal, que pueden evolucionar hacia cuadros respiratorios graves. Ante cualquier sospecha, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Entre las medidas preventivas, se aconseja mantener las viviendas limpias y libres de restos de comida, sellar rendijas y rajaduras, desmalezar el entorno y ventilar construcciones cerradas antes de ingresar. En actividades rurales o recreativas, se recomienda circular por senderos habilitados, recolectar leña en zonas abiertas y consumir agua segura, agregando lavandina en dosis adecuadas.

También se indicó cómo actuar ante la presencia de roedores muertos: rociarlos con agua y lavandina al 10%, esperar 30 minutos y manipularlos con guantes, para luego desecharlos en doble bolsa o incinerarlos de forma segura.

Asimismo, se insistió en que la prevención es la herramienta más eficaz frente al hantavirus y pidió a la población extremar cuidados en esta época del año, cuando aumentan las actividades al aire libre y el contacto con ambientes rurales.